Las autoridades de Grecia investigan la muerte de una mujer escocesa cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta abandonada en un edificio desocupado en Atenas, informó People.

La víctima fue identificada como Elisabeth-Jane Ross, de 38 años, cuyos restos fueron descubiertos el pasado sábado 18 de julio en el barrio de Kypseli, luego de que un hombre sin hogar que se encontraba en el lugar notara una extremidad humana sobresaliendo del equipaje y alertara a las autoridades, según reportó la BBC.

Tras recibir la llamada de emergencia, agentes policiales acordonaron el área y activaron una investigación forense para determinar las circunstancias de la muerte.

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Ross fue identificada inicialmente mediante una base de datos biométrica de Estados Unidos, país donde había trabajado anteriormente y desde donde habría iniciado su viaje hacia Grecia, según información divulgada por ERT News.

Las autoridades estadounidenses notificaron posteriormente a la Policía Helénica sobre la identidad de la mujer para continuar con el proceso investigativo.

De acuerdo con el medio griego Ta Nea, el padre de Ross informó a los investigadores que su hija se hospedaba con dos amistades en Keratsini, un suburbio de Atenas. Según el relato de sus conocidos, la mujer salió del lugar el miércoles 15 de julio para reunirse con unos amigos estadounidenses en Kypseli.

Buscan reconstruir sus últimos movimientos

El Departamento de Homicidios de la Policía Helénica trabaja para determinar qué ocurrió durante los últimos días de vida de Ross, incluyendo con quién tuvo contacto y si realizó el viaje a Grecia sola.

Los investigadores creen que la última comunicación de Ross con su novio ocurrió el 15 de julio, el mismo día en que salió hacia Kypseli. Sin embargo, su teléfono celular continuó registrando actividad hasta la mañana en que fue localizado su cuerpo.

Helena Smith, corresponsal de The Guardian en Atenas, indicó a BBC Radio Scotland que los investigadores consideran la posibilidad de que alguien haya tenido acceso al teléfono de Ross después de su muerte.

“Parece que alguien tuvo control sobre su teléfono después de que murió y estaba enviando mensajes para distraer a las autoridades y amigos cercanos de intentar localizarla”, expresó Smith.

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Como parte de la investigación, la policía griega recopila grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en la zona donde fue encontrada la maleta.

Además, los investigadores analizarán el equipaje utilizado para ocultar el cuerpo, ya que, según reportes, la maleta no pertenecía a Ross y podría contener evidencia importante como ADN o huellas dactilares que ayuden a identificar a posibles responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado arrestos relacionados con el caso.