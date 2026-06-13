Un macabro hallazgo ha conmocionado a una pequeña localidad al este de Cracovia, Polonia, donde obreros de construcción descubrieron los restos de hasta 30 fetos humanos enterrados en el terreno de una vivienda privada, según reportó el medio británico The Sun.

El descubrimiento ocurrió en el poblado de Lutoryż, cuando trabajadores excavaban el acceso de entrada a una propiedad privada y encontraron restos biológicos en el suelo. El hallazgo encendió las alarmas de inmediato y provocó una intervención de emergencia por parte de las autoridades locales.

De acuerdo con la fiscalía citada por The Sun, la investigación comenzó el pasado 10 de junio, luego de que se reportara la presencia de desechos médicos en la propiedad, incluyendo bloques de parafina y láminas de microscopio. Entre los materiales recuperados también se identificaron restos humanos, presuntamente fetos en etapas tempranas de desarrollo.

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Equipos médicos fueron enviados al lugar y confirmaron que los restos correspondían a fetos humanos, lo que elevó el caso a una investigación criminal de gran escala.

El 12 de junio, las autoridades detuvieron a una patóloga de 57 años identificada como Magdalena H., quien habría residido anteriormente en la propiedad. Según The Sun, la mujer fue arrestada en la ciudad de Zamość tras el inicio de una investigación formal.

Las autoridades también confirmaron que los actuales dueños del terreno —una pareja joven— habían adquirido la propiedad directamente de la sospechosa hace aproximadamente dos años.

Inicialmente, se estimó que los restos podrían ser al menos 13, pero la cifra aumentó rápidamente a varias decenas conforme avanzaron las excavaciones. Medios polacos reportan que podrían ser hasta 30 fetos enterrados bajo el terreno.

El área fue completamente acordonada y convertida en una escena forense, con presencia de equipos especializados, carpas policiales y maquinaria pesada. Peritos con trajes protectores blancos trabajaron en la excavación del suelo en busca de más restos o evidencia adicional.

Incluso se desplegó un camión especializado en sistemas de agua y drenaje, ante la posibilidad de que existieran más restos en tuberías o sistemas subterráneos.

Los investigadores también analizan el equipo de excavación utilizado en el hallazgo para posibles rastros de ADN.

De acuerdo con The Sun, la investigación se centra en posibles delitos relacionados con la manipulación de restos humanos y la eliminación ilegal de desechos médicos, cargos que podrían conllevar penas de hasta 12 años de prisión.

Fuentes cercanas al caso señalan que la expropietaria habría admitido durante el interrogatorio haber enterrado desechos médicos en el terreno, mientras las autoridades incautaron historiales médicos y documentos relacionados con pacientes.

Vecinos describieron a la mujer como una persona reservada y poco conocida en la comunidad, aunque algunos señalaron que su comportamiento les resultaba “extraño”.

Las autoridades continúan investigando la procedencia de los restos y si existió alguna práctica médica irregular vinculada al caso, mientras el pequeño poblado permanece bajo fuerte presencia policial.