La tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set de Santo Domingo, República Dominicana, ha dejado una huella en Colombia.

Entre las 221 víctimas mortales confirmadas tras el colapso del techo del establecimiento el pasado 7 de abril, se encuentra Luz Andrea Jiménez Castiblanco, una colombiana de 42 años oriunda de Pitalito, Huila.

Su cuerpo fue hallado después de tres días de intensas labores de búsqueda entre los escombros.

Luz Andrea, quien trabajaba como esteticista y en el sector inmobiliario con su empresa Properties Castiblanco, había decidido radicarse en República Dominicana en busca de mejores oportunidades laborales. Así lo detalló su hermano Gonzalo Jiménez, quien habló con Blu Radio y añadió que ella se trasladó al país caribeño motivada por amigas que le ofrecieron trabajo en un spa.

“Me acuerdo que una vez me contaron que ella dijo que a Colombia no volvía y vea, se cumplió la profecía... las palabras tienen poder. Es doloroso”, expresó Gonzalo, recordando las palabras de su hermana al partir.

Aunque últimamente se habían distanciado, Gonzalo rememoró momentos de su infancia junto a Luz Andrea, llena de risas y bromas.

“Uno no se esperaba eso porque es una tragedia muy dolorosa y muy grande”, comentó, visiblemente afectado por la pérdida.

La búsqueda de Luz Andrea después de la caída del techo: la solicitud de sus allegados

Luz Andrea se encontraba en la famosa discoteca Jet Set junto a su pareja cuando, la noche del lunes 7 de abril, el techo del establecimiento colapsó mientras el cantante de merengue Rubby Pérez ofrecía un show. La estructura cedió de forma repentina y violenta, provocando una de las mayores tragedias en la historia reciente del país caribeño.

Durante tres días, su círculo más cercano la buscó incansablemente.

Carla Ilario, amiga de Luz Andrea en República Dominicana, contó en entrevista con Citytv, de la Casa Editorial EL TIEMPO: “La buscamos como corresponde en los hospitales, en patología forense, en la discoteca, en los escombros, no teníamos ninguna información de ella hasta hoy que se habían encontrado unos cuerpos en la madrugada (...). Necesitamos que su hermana llegue para darle ese tipo de información, entonces proceder a lo que corresponde para agilizar ciertos procesos”.

Se debe destacar que fue la empleada doméstica de Luz Andrea, Rosita Féliz, quien inicialmente alertó sobre su desaparición.

“Ella es una colombiana y yo soy su empleada. Estaba con ella el viernes y hablé con ella el sábado. El lunes ella me escribió y hasta ahora no he podido comunicarme con ella. Ella estaba en ese lugar. No se sabe nada de ella”, declaró Rosita a medios dominicanos días antes.

Fue finalmente este jueves 10 de abril cuando la noticia de su muerte fue confirmada por la comunicadora Carolina Brito a través de redes sociales, quien ha liderado los esfuerzos de localización de compatriotas tras la tragedia.

“Con profundo dolor, lamento informarles que hace una hora logré encontrar e identificar el cuerpo sin vida de Luz Andrea, mi compatriota desaparecida en la tragedia del Jet Set. Dios la tenga en su santa Gloria, Vuela alto Luz”, escribió en su cuenta de Instagram.

De esta forma también se confirmó oficialmente desde la Cancillería. En su cuenta oficial de X, la canciller Laura Sarabia habló del fallecimiento de Luz Andrea y envió un emotivo mensaje:

“Lamento informar que se confirmó la muerte de nuestra connacional Luz Andrea Jiménez Castiblanco, quien se encontraba en la discoteca Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana, en el momento de la tragedia. Esto, según la información que nos entregaron las autoridades dominicanas”, escribió en la publicación y le entregó las “más sentidas condolencias” a sus familiares.

En el mismo sentido, el embajador de Colombia en República Dominicana, Darío Villamizar, explicó en Blu Radio que “en estos trámites la Embajada y el Consulado están atentos de ayudar a los connacionales. En algunos casos se prefiere trasladar el cuerpo del fallecido y en otros casos se procede a la cremación; eso es un proceso de las familias”.

Se ha denunciado que la situación también ha sido particularmente dolorosa para sus allegados, quienes han intentado viajar para acompañar a la familia o colaborar en los procesos.

“Fue una preocupación tremenda porque encontramos el tiquete para ir pero como no sabíamos cuántos días nos íbamos a demorar. Entonces, nosotros compramos el tiquete de ida, más no el de regreso y no nos dejaron abordar el avión y ahora nos dicen que nos reprograman el vuelo”, relató Ana Belén, amiga de Luz Andrea, también en Citytv.

Por lo pronto, mientras los hermanos de Luz Andrea se preparan para llegar a Santo Domingo este fin de semana e iniciar el proceso de repatriación —“No quieren dejarla botada allá“, según Gonzalo Jiménez—, cientos de familias siguen buscando a sus seres queridos en medio de una de las catástrofes de los últimos años en el Caribe.

Según el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), se han registrado al menos 221 muertos y más de 180 personas heridas. Este jueves los trabajos de rescate se han reducido al mínimo tras varias horas sin novedades.

“Hicimos todo el levantamiento” y lo ocurrido “real y efectivamente afecta a la sociedad dominicana”, dijo el director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), Juan Manuel Méndez ante los medios en el entorno de la discoteca.