París. Daniel Siad, un supuesto captador de víctimas sexuales del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, fue hallado muerto en las afueras de París, donde residía, sin que se conozcan, de momento, las circunstancias precisas de la muerte, informó este miércoles la prensa francesa.

El hombre, nacido en Argelia hace 69 años pero nacionalizado sueco y residente en la localidad de Colombes (al noroeste de París, en el departamento de los Altos del Sena), era objeto de varias acusaciones de violación surgidas a raíz de la desclasificación de los archivos del caso Epstein a inicios de este año.

En estos documentos, el nombre del sueco aparece en miles de ocasiones. Se sospecha que captaba a modelos por todo el mundo para ofrecerlas a Epstein. Siad negó las acusaciones y se presentaba como “un padre de familia”.

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El diario ‘Le Parisien’ apunta a un paro cardíaco como probable causa de la muerte del sexagenario, cuyo cuerpo fue hallado sin vida por su compañera de piso, una mujer de 28 años, quien lo habría encontrado inerte en el suelo de la cocina.

🔵 INFO LE PARISIEN | Il était soupçonné de recruter des jeunes mannequins pour les envoyer entre les griffes du pédocriminel américain Jeffrey Epstein. Cinq femmes ont porté plainte contre lui.



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La Justicia ha abierto una investigación para dilucidar las circunstancias del deceso.

Epstein tenía en París uno de los centros neurálgicos de su red de explotación sexual y era propietario de un lujoso apartamento en el número 22 de la exclusiva avenida Foch de la capital francesa.

Por esta razón, la Fiscalía francesa abrió investigaciones sobre las ramificaciones locales del caso Epstein, tanto en relación a posibles crímenes sexuales ocurridos en el país, en los que estaría implicado Siad, como a posibles delitos financieros.

Tras la muerte de Siad, la fiscal del tribunal de París, Laure Beccuau, emitió un comunicado precisando que las investigaciones sobre la red de personas en torno a Siad va seguir adelante.

“Hasta el momento, gracias a esta labor de análisis documental y a una convocatoria dirigida a las víctimas realizada por la Fiscalía de París, se han presentado o han sido identificadas 24 mujeres, las cuales han denunciado los hechos de los que han sido víctimas o han testificado sobre hechos que podrían haber sido cometidos tanto por Daniel Siad como por otros imputados”, detalló.

Debido a la dimensión internacional del caso, Beccuau indicó que se ha enviado una solicitud de asistencia judicial a Estados Unidos y se está colaborando también con Polonia a través de Eurojust.

Siad estaba siendo sometido a intervenciones telefónicas, pero hasta el momento estas no habían aportado elementos suficientes para proceder a su detención inmediata antes de su fallecimiento.