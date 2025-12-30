PARAMARIBO, Surinam. El hombre que presuntamente apuñaló a muerte a nueve personas en Surinam el domingo, incluyendo a cuatro de sus hijos, se suicidó mientras se encontraba bajo custodia, informó la policía el lunes.

En un comunicado, el Cuerpo de Policía de Surinam indicó que Dennis Aroma, de 43 años, fue hallado sin vida la mañana del lunes en una celda de una comisaría del centro de Paramaribo. Las autoridades no dieron más detalles.

Aroma fue acusado de causar un alboroto en Richelieu, en el distrito de Commewijne, a unos 24 kilómetros de la capital, Paramaribo, durante la madrugada del domingo. Cuando la policía llegó al lugar, se resistió al arresto y recibió un disparo en la pierna. Tras recibir tratamiento en un hospital local, fue trasladado a la comisaría de Keizerstraat en Paramaribo.

Las investigaciones preliminares indican que el sospechoso tenía antecedentes de enfermedad mental. Según vecinos, Aroma había estado discutiendo por teléfono con su esposa, con quien ya no vivía. El conflicto se centró en la recogida de los niños después de que, según informes, la mujer indicara que no quería ir al domicilio ella misma y que enviaría a otra persona a recogerlos.

Tras la discusión, el sospechoso, según se informa, quedó completamente desconsolado y mató a cuatro de sus propios hijos y a cinco vecinos, incluyendo a otro niño.

El ministro de Justicia, Harish Monorath, y la ministra de Asuntos Sociales y Vivienda, Diana Pokie, visitaron el lugar de los asesinatos el domingo.

Pokie afirmó que el incidente ha tenido un profundo impacto tanto en la comunidad afectada como en la sociedad surinamesa. “El impacto es enorme, pero como surinameses, somos conocidos por nuestra solidaridad. Mantengámonos firmes en eso y apoyémonos mutuamente”, declaró Pokie.

Monorath indicó que la investigación de los asesinatos está a cargo de la Fiscalía y se centrará, entre otras cosas, en si el sospechoso había recibido previamente tratamiento psiquiátrico.

La presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, había expresado previamente su conmoción e incredulidad. “En un momento en que familiares y amigos deberían apoyarse mutuamente, nos enfrentamos a la dura realidad de que existe otra cara del mundo”, escribió la presidenta en su página de Facebook.

“El Gobierno no solo se solidariza con las familias en duelo, sino que también asume la responsabilidad de aprender las lecciones de esta tragedia”, afirmó. Monorath indicó que el gobierno de Surinam pagará los funerales de todas las víctimas.

Surinam, antigua colonia holandesa, es la nación independiente más pequeña de Sudamérica, con una población de aproximadamente 600,000 habitantes. Tradicionalmente, ha tenido una de las tasas de homicidios más bajas de la región. Sin embargo, la tasa de homicidios se disparó en 2024 hasta alcanzar los 30 homicidios por cada 100,000 habitantes, según datos recopilados por el grupo de expertos Insight Crime.