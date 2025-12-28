PARAMARIBO, Surinam. Un ataque con cuchillo en las afueras de la capital de Surinam, Paramaribo, dejó al menos nueve personas muertas, incluidos cinco niños, informó la policía el domingo.

Las autoridades indicaron que entre las víctimas se encontraban los hijos del atacante y vecinos que acudieron en su ayuda. Los medios locales informaron que había víctimas en varias casas.

El ataque tuvo lugar en Richelieu, en el distrito de Commewijne, a unos 25 kilómetros (15 millas) al este de Paramaribo. Vecinos dijeron que el ataque comenzó después de que el sospechoso, un hombre de 43 años, tuvo una discusión telefónica con su esposa, con quien ya no vivía.

PUBLICIDAD

Los vecinos dijeron que después de que la esposa del sospechoso dijo que no recogería a los niños, sino que enviaría a otra persona por ellos, el sospechoso atacó a sus hijos con un cuchillo y también fue tras los vecinos en sus casas.

En un comunicado emitido el domingo, el Cuerpo de Policía de Surinam señaló que el sospechoso intentó atacar a los agentes que llegaron al lugar y resultó herido durante su arresto. Fue hospitalizado.

La policía informó que un sexto niño y otro adulto resultaron gravemente heridos y estaban en un hospital en Paramaribo.

En su página de Facebook, la presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, reaccionó a la noticia, diciendo que el atacante quitó la vida a sus hijos y a sus vecinos.

“Deseo a todos los dolientes mucha fuerza, resiliencia y consuelo en este momento inimaginablemente difícil”, escribió Geerlings-Simons en holandés, el idioma oficial de la nación.

Surinam, una antigua colonia holandesa, es la nación independiente más pequeña de América del Sur, con una población de aproximadamente 600,000 personas. Aunque tiene una de las tasas de homicidios más bajas de la región, estos se incrementaron en 2024 a 30 asesinatos por cada 100,000 habitantes, según datos recopilados por el grupo de expertos Insight Crime.