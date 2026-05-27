El caso de una mujer que desapareció luego de acudir a una clínica en el estado de Puebla, México, para realizarse un procedimiento estético, dio un giro dramático tras el hallazgo de su cadáver, reportó La Prensa Gráfica.

Blanca Adriana Vázquez Montiel fue reportada como desaparecida el pasado 18 de mayo, luego de ingresar a un establecimiento estético ubicado en la colonia Santa Cruz Buenavista, sobre la Calzada Zavaleta, en Puebla.

Poco después de haber ingresado al área donde se le realizaría el procedimiento, personal de la clínica le indicó a su esposo que la mujer necesitaba una faja y le dieron indicaciones precisas de donde adquirirla. Cuando el hombre regresó a la clínica con la faja, el establecimiento estaba cerrado y no había indicios del paradero de Vázquez Montiel.

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⚠️🚗 ¡Compártelo! Buscan a Blanca Adriana, quien desapareció después de acudir a un procedimiento estético en la clínica Detox en Calzada Zavaleta.



En las imágenes se observa cómo dos personas sacan un bulto, lo que ha preocupado a familiares de la joven.



🧵... pic.twitter.com/xAxfwaAUu0 — El Universal Puebla (@UniversalPuebla) May 19, 2026

Tras esto, el esposo alertó a las autoridades, lo que dio inicio a una pesquisa que comenzó a rendir frutos aceleradamente, ya que en pocas horas se localizó un vídeo de seguridad en el que observaron a personal de la clínica, la cirujana y su hijo, subiendo un bulto muy pesado a un vehículo.

El 20 de mayo, las autoridades mexicanas habían localizado previamente un automóvil tipo Mini Cooper presuntamente vinculado a los hechos en el municipio de San Pedro Cholula; sin embargo, en su momento no se hallaron indicios que revelaran el paradero de la mujer.

El lunes el caso dio un trágico giro cuando las autoridades localizaron en un pueblo vecino el cadáver de una mujer y se confirmó que se trataba de Vázquez Montiel.

La familia de la víctima señala a una mujer identificada como Diana Palafox, encargada del tratamiento estético por el que Blanca Adriana acudió al lugar, y de quien indican que su cédula profesional habría sido detectada como falsa. Tras el hallazgo del cuerpo sin vida, los seres queridos de la víctima continúan exigiendo avances concluyentes en las investigaciones.

La desaparición de Vázquez Montiel se dio con apenas unos días de diferencia de la desaparición en Colombia de otra mujer, identificada como Yulixa Toloza, en circunstancias similares. A los pocos días de la desaparición de Toloza, se localizó su cadáver.

Varias personas asociadas a la clínica donde Toloza acudió a practicarse el procedimiento estético se encuentran bajo custodia de las autoridades, entre ellas María Fernanda Delgado Hernández, la propietaria del centro de estética ilegal Beauty Laser, quien tras la muerte de la mujer, huyó a Venezuela.