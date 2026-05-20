Una mujer desapareció tras acudir a una clínica estética de la ciudad de Puebla en México, para someterse a un procedimiento de reducción de grasa, según reportó El Universal.

La mujer, cuyo paradero se desconoce desde el 18 de mayo, fue identificada como Blanca Adriana Vázquez Montiel. Alegadamente, Vázquez Montiel de 37 años acudió a la clínica Detox Zavaleta, ubicada sobre Calzada Zavaleta, en la colonia Santa Cruz Buenavista en compañía de su esposo, para someterse a un procedimiento estético no invasivo.

Según el relato, mientras su pareja aguardaba en la recepción, una de las doctoras salió a su encuentro y le pidió que acudiera a un establecimiento y comprara una faja para su esposa. El hombre salió a hacer la diligencia pero al regresar, encontró la clínica cerrada y no supo más de su esposa, tras lo que dio aviso a las autoridades.

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El medio digital Ambas Manos informó que las autoridades cuentan con videos de seguridad en los que según relataron familiares, se observa a una persona que ha sido identificada como la doctora “Giovanna”, su hijo y una recepcionista, subiendo un bulto muy pesado a un Mini Cooper rojo. Las autoridades no han confirmado que contenía el bulto, pero la familia de la mujer teme lo peor.

⚠️🚗 ¡Compártelo! Buscan a Blanca Adriana, quien desapareció después de acudir a un procedimiento estético en la clínica Detox en Calzada Zavaleta.



En las imágenes se observa cómo dos personas sacan un bulto, lo que ha preocupado a familiares de la joven.



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La desaparición de Blanca Adriana ha sido comparada con el caso de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años desaparecida en Colombia tras someterse a una lipólisis láser en un establecimiento clandestino llamado Beauty Láser, en Bogotá.

Según ha reseñado la prensa colombiana, Toloza sufrió complicaciones graves después del procedimiento y posteriormente habría sido sacada del lugar por dos hombres. Días más tarde, las autoridades hallaron el cadáver de una carretera de Apulo, Cundinamarca, que creen es el de Toloza.