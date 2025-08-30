BOGOTÁ. Las autoridades colombianas hallaron el viernes el cuerpo sin vida de una niña de 10 años diagnosticada con síndrome de down, 18 días después de desaparecer en un colegio de Cundinamarca, en el centro del país, en un caso que se siguió con atención en los medios.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, confirmó el hallazgo del cuerpo de la menor en una zona contigua al río Frío, el cual queda muy cerca del colegio donde fue vista por última vez en el municipio Cajicá.

“En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda, por lo que quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces”, señaló Rey en la red social X.

Su búsqueda se extendió por las zonas aledañas, incluyendo el río y área boscosa, con organismos de socorro y voluntarios de la comunidad, en un caso que generó preocupación en el país.

Las autoridades emitieron un circular amarilla de Interpol, que genera una alerta policial mundial sobre una persona desaparecida, y ofrecieron una recompensa de hasta 17,000 dólares por información de su paradero.

La niña desapareció a plena luz del día el 12 de agosto y, según registros de cámaras de seguridad que han sido divulgados en la prensa local, habría caminado sola por varios minutos por una cancha del colegio por los arbustos y la cerca que rodeaban el lugar.

El abogado defensor de la familia de la menor, Julián Quintana, exigió justicia tras el hallazgo del cuerpo, en una investigación en la que aún no hay indiciados ni un móvil claro. “Hoy nos embarga el dolor, pero también la firmeza: como representantes de víctimas no permitiremos que este atroz crimen quede en la impunidad”, dijo en X.