Un impactante evento ocurrió durante las fiestas patronales del pueblo de Sesma, en Navarra, España.

Un joven periodista del canal español ETB2 fue embestido por una vaca cuando un mozo lo arrastró sin su permiso al centro del recinto. La conductora, que se encontraba en el piso del canal de la televisión pública vasca, no supo cómo reaccionar, y le preguntó si se encontraba bien en medio de risas tímidas.

Todo ocurrió el martes durante la emisión del programa Quédate de las fiestas que se celebran del 22 al 28 de agosto. Ese día ocurría el evento más destacado, que es la Gran Pochada, donde hay fiestas con música y comida tradicional. Allí se incluye el encierro con la ganadería en un corral mientras suena la música de una charanga, que es una banda de instrumentos de viento y percusión.

El periodista Xabier Eguía se encontraba transmitiendo desde la barrera del ruedo y dialogando con la conductora Leire Torre, que estaba en el estudio. Entonces un mozo lo tomó por la cintura y comenzó a arrastrarlo al centro del recinto. “No, no, no”, gritó Eguía. “Ay, ay”, exclamó Torre.

Mientras lo arrastraba, el mozo le hizo señas a un compañero para que acercara a una de las vacas. En tanto, el público gritaba, esperando a que ocurriera algo. Eguía intentaba escaparse de las manos del mozo y agitaba los brazos tratando de zafar de su agarre. No lo logró, y una vaca se acercó corriendo hacia él y lo embistió.

Un reportero del programa Quedate de ETB2 acaba en suelo por una vaca en #Sesma #Navarra y después el publico le ovaciona y aplaude. pic.twitter.com/KmWykoF6hM — Festaro/Auzo News (@AuzoNews) August 27, 2025

El periodista cayó al piso y, mientras intentaba pararse, la vaca volvió a pegarle, esta vez con sus cuernos. La periodista se quedó unos segundos en silencio, sin saber cómo reaccionar. “Ay, Xabier, ay, Xabier”, comentaba entre risas tímidas.

Mientras tanto, un par de hombres, entrenados para la tauromaquia, se acercaron a intentar ayudar. Uno de ellos le mostró una gran tela roja a la vaca para intentar alejarla de Eguía, en tanto su compañero se posicionó delante del animal y fue embestido por él.

El periodista aprovechó la situación para alejarse del sector del ruedo a las corridas. Minutos después, ya más tranquilo, se acercó a hablar con el mozo que lo arrastró. “Me jugué el pescuezo”, bromeó. El mozo le respondió de una extraña forma: “Bueno, tampoco tanto”.

Eguía se alejó del mozo y se acercó al público con los brazos en alto, mientras los espectadores le gritaban y aplaudían. “Leire, ya te he dicho, que me ha subido el PH navarro y aquí me quedo”, concluyó.

El accionar del mozo tuvo el repudio de diversos usuarios en redes sociales, que consideraban fuera de lugar que una persona sin experiencia en el acto fuera arrastrada hasta allí.

“Esto es como mínimo un delito, pero vaya se me ocurren varios”, detalló una usuaria de X. “Me lo hace a mí y el codazo que se lleva es antológico. Aunque a mí jamás me pasaría, pues no estaría allí”, señaló otro. “Dan vergüenza ajena”, repetían más usuarios.

😳Madre de mi vida, pero qué hace Alfredo Duro con 64 tacazos corriendo el encierro de San Sebastiánz



Pedrerol en el Chriniguito: “No tenemos edad, hay que dar paseos o ver la tele en casa, correr y boxear no, te lo dice tu mujer y te lo digo yo”💀pic.twitter.com/WIr10JPuym — Pole (@SrPole_) August 25, 2025

Este es el segundo caso en la misma semana donde un periodista es embestido por un animal en estas festividades. Alfredo Duro, de El Chiringuito de Jugones, fue lastimado por un toro en una corrida durante la tradicional jornada de la festividad de San Sebastián de los Reyes.

Duro se chocó contra una de las maderas a los costados del circuito y, desorientado, cayó al piso. Justo en ese momento apareció una manada de toros y bueyes que lo alcanzaron. Recibió una cornada y, luego, fue arrollado por un buey. Quedó tirado y sangrando en el medio del corredor. El periodista permaneció acostado durante varios minutos hasta que fue asistido por el personal de salud, que lo ubicó en una camilla y lo trasladó a un hospital.

Resultó con varias costillas rotas, una conmoción leve en la cabeza y una herida que requirió seis puntos de sutura. Otras seis personas también resultaron heridas en el festejo.