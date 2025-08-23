Como el rosario de la Aurora. Así terminó una noche a bordo de un barco crucero en Miami, en el que se desarrolló una pelea multitudinaria en el salón comedor. Al parecer todo por los filetes de pollo, según reseñó The New York Post.

El evento fue captado en video por el creador de contenido Mike Terra, quien se encontraba a bordo del navío. Al menos una docena de personas se vieron involucradas en la pelea, según las imágenes que se difundieron en las redes sociales el lunes, mientras que las personas que se hallaban en el salón comedor, reclamaban a gritos la presencia de personal de seguridad.

Massive brawl erupts on Carnival cruise ship over CHICKEN TENDERS! Punches, shoes, and phones fly as chaos unfolds at 2 AM after departing Miami. Bystanders film, one yells, “Where’s security?” Mike Terra, who recorded it, says, “Over chicken tenders is crazy.” Isolated incident… pic.twitter.com/zdRIXquObN — BLOCKPAY LLC (@blockpayllc) August 21, 2025

Varios miembros del personal de seguridad intentaron intervenir pero no daban abasto. “Por unos filetes de pollo es una locura”, se le escucha decir a Terra en el video.

Posteriormente, Terra respondió a algunos comentarios en la publicación explicando que el incidente fue uno aislado que se salió rápidamente de proporción por “algo más” como a eso de las dos de la madrugada, luego que haber zarpado del puerto de Miami.

Aun no está claro en que barco ocurrió el incidente ni que fue lo que provocó la garata.