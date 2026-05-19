Charles Spencer, hermano de la princesa Diana y actual conde Spencer, se casó con la arqueóloga y profesora noruega Cat Jarman en una ceremonia privada realizada el viernes en Arizona, Estados Unidos. La información fue divulgada por la pareja este martes.

Spencer, de 61 años, y Cat, de 44, se conocieron después de que el aristócrata británico fuera invitado a escribir una reseña de “River Kings”, un libro de no ficción publicado por la académica en 2021 y que se convirtió en un best seller. Ambos comenzaron a trabajar juntos en excavaciones arqueológicas y también presentan un pódcast en conjunto. La relación comenzó hace aproximadamente dos años.

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En un comunicado conjunto emitido tras la boda, hablaron sobre la evolución de su relación.

“Nos sentimos increíblemente afortunados de haber pasado de colegas a amigos y, finalmente, a un amor y una conexión profundos. Cada etapa de nuestra relación ha estado basada en la risa y compartimos una pasión por la vida”, dijeron.

Cat Jarman usó un vestido azul claro y llevó el cabello recogido en un moño para la ceremonia celebrada en el desierto de Arizona. Charles Spencer vistió un traje azul marino. Este es el cuarto matrimonio del conde.

Divorcio y disputa judicial

La unión ocurre pocos meses después de la finalización del divorcio litigioso entre Spencer y su tercera esposa, Karen Spencer, concluido en febrero. El caso ha tenido nuevos desarrollos recientemente debido a una disputa judicial entre Karen y Cat Jarman.

Charles Spencer, el hermano de Lady Di, y su esposa Karen llegan a la ceremonia religiosa de su sobrino Harry. (Foto: AP)
Charles Spencer, el hermano de Lady Di, y su exesposa Karen.

Según información presentada el mes pasado en el Tribunal Superior británico, Cat acusó a la excondesa Spencer de revelar a terceros que ella padecería esclerosis múltiple. La arqueóloga afirmó que había compartido la información con pocas personas y dijo haber quedado “profundamente angustiada” después de que se hiciera pública.

Cat presentó una demanda por uso indebido de información privada. Karen Spencer, de 53 años, llegó a un acuerdo el año pasado por una suma no divulgada, sin admitir culpabilidad.

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La princesa Diana murió en agosto 31 de 1997 luego de verse involucrada en un aparatoso choque en París.