Charles Spencer, hermano de la princesa Diana (también conocida como Lady Di), compartió una imagen nunca antes vista de ellos durante su infancia.

A través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con una audiencia de 196,000 seguidores, el conde Spencer reveló una fotografía en blanco y negro que los muestra a él, a su hermana Diana, y a su madre, capturados en un momento de genuina felicidad y complicidad familiar en el año aproximado de 1967.

En la imagen, un joven Charles, de apenas 3 años, aparece sentado en un columpio, con una Diana de 5 o 6 años a su lado, mientras su madre se sitúa de pie detrás de ellos. La ternura y la alegría desbordante de la escena han conmovido profundamente a los seguidores de la princesa de Gales.

“Mi madre, Diana y yo, en c. 1967. Yo tendría 3, y Diana 5 o 6. Me encanta lo feliz que se ve cada uno de nosotros. En esta etapa de mi vida, mi madre me apodó Buzz porque me veía energía infinita, como la de una abeja bastante feliz”, escribió Spencer en la descripción de la publicación.

La publicación ha recibido una abrumadora respuesta, acumulando miles de ‘Me gusta’ y cientos de comentarios conmovedores de admiradores de Lady Di, quienes no han dudado en expresar su nostalgia y admiración por la princesa.

Comentarios como “Hermosa foto, te extrañamos, Diana” y “La princesa Carlota es la viva imagen de Lady Diana. El recuerdo de tu maravillosa hermana perdura” reflejan el impacto duradero que Diana Spencer sigue teniendo en el corazón de las personas alrededor del mundo.

Esta no es la primera vez que Charles Spencer comparte recuerdos fotográficos de Diana. En mayo de 2022, sorprendió a sus seguidores con otra imagen de su infancia, destacando el parecido entre Diana y su nieta, la princesa Charlotte.

La dolorosa confesión de Charles Spencer sobre la muerte de Lady Di

Además, en una entrevista con la Radio 4 de la ‘BBC’, Spencer compartió sus sentimientos sobre el dolor que aún experimenta cada 31 de agosto, la fecha del trágico accidente que se llevó la vida de Diana.

“Siempre me sorprende lo difícil que me resulta atravesar los 31 de agosto de cada año. Me preparo mentalmente, pero de todas maneras me vengo abajo. Es un momento muy conmovedor”, confesó, subrayando el profundo vacío que la ausencia de Diana ha dejado en su familia y en el mundo.

Respecto de lo que significó la muerte de Diana, confesó que “es muy extraño perder a alguien tan cercano”. “En todas las familias hay huecos que no se pueden llenar”, aseveró y agregó que “la pérdida fue sentida por todos de una manera tan intensa y personal que provocó una gran manifestación pública”.