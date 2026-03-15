El hermano de un hombre que atacó una sinagoga de Michigan la semana pasada, que murió a principios de este mes en un ataque aéreo israelí, era un comandante de Hezbolá, afirmó el domingo el ejército de Israel.

Ibrahim Ghazali fue asesinado en Líbano junto con otros tres familiares del atacante el 5 de marzo, una semana antes de que, según las autoridades, Ayman Mohamad Ghazali estrellara su automóvil contra una importante sinagoga de las afueras de Detroit y se suicidara después de que los agentes de seguridad dispararan contra él.

La oficina del FBI en Detroit, que investiga el atentado, declinó hacer comentarios sobre las afirmaciones de los militares israelíes acerca de Ibrahim Ghazali.

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“Por respeto a la investigación en curso, seguiremos absteniéndonos de hacer comentarios sobre su contenido”, dijo el portavoz del FBI Jordan Hall en un correo electrónico el domingo.

La AP no pudo verificar de inmediato la afirmación de que Ibrahim Ghazali era un militante.

El ejército israelí alega que Ibrahim Ghazali era un comandante de Hezbolá que gestionaba las armas de una unidad que disparaba cohetes contra Israel.

Un funcionario libanés, que pidió el anonimato porque no podía discutir públicamente los detalles del ataque aéreo, ha confirmado la muerte de Ibrahim Ghazali, diciendo a la AP que los hijos de Ghazali, Ali y Fátima, y su hermano, Kassim, también murieron en el ataque que golpeó su casa justo después de la puesta del sol.

Las autoridades han declarado que Ayman Ghazali, de 41 años, perpetró el atentado contra la sinagoga tras enterarse de que cuatro miembros de su familia habían muerto en el ataque israelí.

Israel ha intensificado sus ataques contra el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, en Líbano, mientras la guerra con Irán ha extendido la violencia por Oriente Próximo.

El jueves, Ayman Ghazali esperó en su coche frente al Templo Israel, cerca de Detroit, durante unas dos horas con un rifle, fuegos artificiales de uso comercial y jarras de líquido que se cree que era gasolina, antes de estrellarse contra el edificio lleno de decenas de niños, según las autoridades.

Comenzó a disparar su arma a través del parabrisas, intercambiando disparos con un guardia de seguridad armado. Ghazali se disparó fatalmente después de quedar atrapado en su vehículo y de que el motor se incendiara, dijo Jennifer Runyan, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Detroit. Ni el personal ni los niños de la sinagoga resultaron heridos, probablemente debido al refuerzo de la seguridad en los últimos meses.

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El FBI, que dirige la investigación, describió el ataque a una de las mayores sinagogas reformistas del país como un acto de violencia dirigido contra la comunidad judía, pero afirmó que aún no disponía de pruebas suficientes para calificarlo de acto terrorista.

Ghazali llegó a Estados Unidos en 2011 con un visado de familiar inmediato como cónyuge de un ciudadano estadounidense y obtuvo la nacionalidad estadounidense en 2016, según el Departamento de Seguridad Nacional.

Vivía en una casa de ladrillo de una sola planta en Dearborn Heights, un suburbio de Detroit, a unos 61 kilómetros al sur de la sinagoga.

El ataque a la sinagoga de Michigan tuvo lugar el mismo día en que un ex miembro de la Guardia Nacional del Ejército que cumplió años de prisión por intentar ayudar al Estado Islámico abrió fuego en un aula de la Universidad Old Dominion de Virginia, matando a una persona e hiriendo a otras dos.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.