Al cumplirse un mes del arresto de Nicolás Maduro, su hijo y diputado oficialista Nicolás Maduro Guerra publicó un mensaje en redes sociales en el que expresó respaldo personal y político a su padre, al tiempo que destacó la unidad del chavismo y la disposición de sus seguidores para enfrentar el actual escenario político del país.

En un extenso texto difundido a través de su cuenta en X, Maduro Guerra se refirió al impacto emocional que ha significado la ausencia de su padre desde su detención, ocurrida el pasado 3 de enero tras un ataque militar estadounidense en Caracas y otros estados cercanos.

“Un mes, sin tu consejo, sin tu respuesta rápida, sin tu sabiduría”, escribió el parlamentario, quien reconoció que el periodo transcurrido ha sido “muy duro”, aunque afirmó que también ha servido para reafirmar convicciones dentro del movimiento oficialista.

Un mes, sin tu consejo, sin tu respuesta rápida, sin tu sabiduría, sin tu capacidad de tener soluciones siempre. Un mes sin escucharte o verte directamente. Ha sido duro? Si, muy duro. Sin embargo es un mes de certeza en el pueblo, de sentirnos preparados por ti para afrontar… pic.twitter.com/nPZxPvDCFF — Nicolas Maduro Guerra (@nicmaduroguerra) February 3, 2026

El diputado sostuvo que, pese a la tristeza, percibe un sentimiento de preparación y fortaleza en quienes se identifican con el proyecto político encabezado por su padre.

En su mensaje, aseguró que el chavismo se mantiene “con la patria y el pueblo unidos y firmes”, y expresó confianza en un eventual reencuentro familiar y político. “Cuando te vea de nuevo, nos daremos un abrazo y continuaremos el camino de Bolívar y Chávez”, señaló.

Maduro Guerra también reafirmó conceptos recurrentes en el discurso del oficialismo, como la defensa de la soberanía, la dignidad nacional y la búsqueda de una “paz total” sustentada en el diálogo, la inclusión y la diplomacia.

Así mismo, manifestó que el equipo político que respalda a su padre continuará trabajando junto a la población para avanzar en lo que definió como el “sueño” de una Venezuela con mejores condiciones de vida. El mensaje concluyó con expresiones de apoyo explícito tanto a Nicolás Maduro como a su esposa, la diputada Cilia Flores.

El pronunciamiento se produce en un contexto marcado por la reconfiguración del poder ejecutivo en Venezuela tras la captura de Maduro y su esposa, quienes fueron trasladados a Nueva York y permanecen detenidos en una cárcel federal de Estados Unidos.

A raíz de estos hechos, el pasado 5 de enero, Delcy Rodríguez se convirtió en la número uno del régimen, en una decisión anunciada por el oficialismo como parte de los mecanismos de continuidad institucional.

Desde entonces, el régimen ha puesto en marcha una serie de iniciativas que, según ha señalado Rodríguez, responden a lineamientos previamente definidos por el jefe del régimen detenido.

Entre las principales acciones se encuentran la apertura de un proceso exploratorio para retomar relaciones diplomáticas con Estados Unidos, la reanudación de la venta de petróleo a ese país y el impulso de reformas en el sector de hidrocarburos orientadas a atraer inversión privada y extranjera.