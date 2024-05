Un hombre de 72 años llamado Paul McLister de Sarnia, en Canadá, creció junto a sus dos hermanas, una biológica y otra adoptada. Al igual que él, esta información nunca se le ocultó al sujeto, pero sus padres adoptivos no le revelaban mucha información sobre sus familiares biológicos, según CTV News.

Lo único que sabía de ellos es que eran una pareja francocanadiense y lo habían dado en adopción cuando era un bebé, pero su curiosidad aumentó con el paso de los años, por lo que sus tres hijos mayores le regalaron un kit de ADN para que averiguara sobre sus orígenes.

Al obtener los resultados de la prueba se dio cuenta de que tenía un medio hermano procedente de Canadá: “No sabíamos qué padre compartíamos, si era mamá o papá”, le expresó el hombre al medio mencionado.

¿Cómo se enteró de que su hermana era su mamá?

Toda la familia estaba a la expectativa de quiénes eran los verdaderos padres de Paul McLister. Allí fue cuando una de sus cuatro sobrinas logró obtener las respuestas, puesto que la mujer le pasó una fotografía de su mamá, Gloria, quien tenía una foto embarazada en la misma época en la que el sujeto habría nacido.

Esto lo sorprendió: “Resulta que quien pensaba que era mi hermana era en realidad mi madre biológica y mi sobrina era mi hermana”. Como su nacimiento fue a finales de 1946 y principio de 1947, el hombre supuso que su padre pudo conocerse con su mamá después de la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo con CTV News.

Lo único que sabía era que: “Ella vivió y creció en Windsor y él creció y vivió en Detroit. Entonces, ya sabes, allá por los años 1940, cruzar la frontera era como ir al centro de Sarnia”, McLister supone que su progenitor nunca supo de su existencia, debido a que fue un amor fugaz.

Su búsqueda no terminó allí, puesto que por medio de una foto se enteró de que tenía más familia: “Una vez que mi media hermana por parte de mi padre vio la foto, me respondió y me dijo: ‘Tenía muchas sospechas, pero una vez que vi tu foto, no tuve dudas de que eras mi hermano porque se parece mucho a mi padre biológico’”.

Tras esto, descubrió que tenía otros tres hermanos que residen entre Carolina del Sur, Ohio y Michigan. En 2021 se reunió con dos de ellos, ya que querían conocerlo y su relación se fortaleció: “Era algo que siempre quise saber y me llevó 72 años descubrirlo, pero finalmente lo hice”.