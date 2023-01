Un hombre del norte de Ghana podría ser el más alto del mundo, pues se estima que mide 9 pies y 6 pulgadas.

El reportero Favour Nunoo, de BBC, aseguró que medir la estatura exacta de Sulemana “Awuche” Abdul Samed, de 29 años, ha sido un reto, pues en las clínicas de su comunidad rural no tienen cintas métricas lo suficientemente largas como para certificar su altura.

Sin embargo, Nunoo llevó una cinta métrica de 16 pies para medirlo, estableciendo así que la estatura de Awuche sobrepasa los 9 pies.

Según le explicó a Nunoo, Awuche dijo que tiene síndrome de Marfan, una condición que ocasiona que sus extremidades crezcan anormalmente largas. Debido al Marfan, además, su columna vertebral quedó anormalmente curvada, uno de los síntomas prominentes de su condición, que es un trastorno genético que afecta los tejidos conectivos del cuerpo. Los médicos le han dicho que necesita un procedimiento quirúrgico en el cerebro para detener el crecimiento.

“Cada tres meses crezco… Si hace tres meses o cuatro que no me ves, te habrás dado cuenta de que he aumentado de tamaño”, aseveró Awuche, quien es más alto que las casas de su vecindario.

Su altura también ha reducido su vida social.

“Solía jugar al fútbol como cualquier otro joven, era atlético, pero ahora ni siquiera puedo caminar distancias cortas”, explicó.

Pese a esto, el Marfan no ha opacado su fogosidad por la vida. En su comunidad ha generado fama, provocando que muchos le pidan tomarse “selfies”.

Al momento, busca recaudar dinero para una cirugía para tratar un problema grave de la piel en una pierna, tobillo y pie causado por el crecimiento excesivo de la extremidad.

Actualmente, Sultan Kösen, de 40 años y que vive en Turquía, mantiene el récord mundial Guinness como el hombre más alto del mundo, pero mide 8 pies y 2.8 pulgadas.