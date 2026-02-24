Un argentino de 42 años decidió cambiar de país y de rutina: dejó a su familia en Argentina, se instaló en Tulum, México, y adoptó públicamente la identidad de un perro dálmata. La difusión de su caso en TikTok multiplicó las reacciones y abrió un debate en redes sociales.

La historia se conoció a partir de una serie de videos del creador de contenido Carlos Name (@carlos_name), quien aseguró haber accedido al entorno cotidiano de Pablo y mostró aspectos de su dinámica diaria. El material acumuló más de 60 millones de visualizaciones.

En las grabaciones, el hombre aparece comportándose de acuerdo con su identidad therian: “ladra, se rasca y odia bañarse”.

De acuerdo con lo exhibido por el “tiktoker”, su alimentación se basa en croquetas de distintas marcas y sabores, almacenadas en la alacena de su vivienda. También acude a controles con un veterinario, a los que asiste como parte de su rutina habitual.

Entre la identidad animal y el empleo formal

Aunque sostiene esta forma de vida en el ámbito privado, Pablo mantiene un trabajo en el sector hotelero en Tulum.

Se desempeña en la recepción de un establecimiento, actividad que le permite generar ingresos. “El señor Pablo tiene una vida normal, no voy a decir qué profesión tiene ni nada, pero sí tiene una vida profesional, o sea, no todo el tiempo está caracterizado como un perro”, explicó su cuidadora a Carlos Name.

En el interior de su casa, sin embargo, la ambientación responde a su autoidentificación. “Cuando entras a casa de Pablo, sí hay un olor fuerte a orina”, señalaron en los videos, donde se explica que lo hace para “marcar su territorio” en distintos puntos del inmueble.

Además de su salario, recibe aportes a través de una campaña en GoFundMe y donaciones de seguidores, que incluyen alimento balanceado y accesorios como una cama para perro adulto.

Su cuidadora sostuvo que el therianismo le proporciona “una sensación de control, le da fuerza para enfrentar momentos de estrés, ansiedad o inclusive de soledad”.

La exposición del caso generó comentarios divididos en redes sociales. Entre los mensajes destacados aparecen frases como: “El papá de mis hijos con tal de no pagar la pensión” y “La humanidad ya no puede sostener la vida. El núcleo familiar está roto en la sociedad y eso nos lleva al colapso humano”.