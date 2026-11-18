Un hombre armado con un hacha traspasó un perímetro de seguridad y destruyó un avión militar estadounidense mientras estaba estacionado durante la noche en un aeropuerto irlandés; para ello, cortó las líneas hidráulicas, destrozó los instrumentos de la cabina y vertió rodamientos de bolas en los tanques de combustible, según informaron los fiscales estadounidenses. Los simpatizantes del hombre atribuyeron el ataque a su enojo por la participación de Estados Unidos en los conflictos de Medio Oriente.

Una acusación formal dada a conocer el martes en Manhattan imputa a Daithi O’Corrain, de 48 años, por la destrucción de propiedad del gobierno de EE. UU. en relación con el incidente ocurrido en abril en el Aeropuerto de Shannon, una puerta de entrada internacional en el oeste de Irlanda que sirve como centro de operaciones para las tropas y el equipo militar estadounidenses.

PUBLICIDAD

O’Corrain no se encuentra bajo custodia de las autoridades estadounidenses y aún no se ha fijado la fecha para su comparecencia por el nuevo cargo. De ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 10 años de prisión. En los expedientes judiciales en línea no figura ningún abogado que pueda hablar en su nombre.

El avión, un C-130 Hércules de la Guardia Nacional Aérea de EE. UU. valorado en 60 millones de dólares que se dirigía a cumplir una misión militar en otro país, quedó inoperable y no volverá a volar, según informaron los fiscales estadounidenses. El ataque puso en peligro operaciones militares críticas, señaló el FBI.

O’Corrain, descrito por sus simpatizantes como un activista independiente por la paz, fue detenido inmediatamente después del ataque por la policía irlandesa, An Garda Síochána. Allí se le imputaron los cargos de daño a la propiedad ajena y allanamiento de morada. El Limerick Post informó que es originario de Cork, a unas 60 millas (97 kilómetros) al sureste de Shannon.

El fiscal federal de Manhattan, Jamie McDonald, afirmó que la acusación formal envía “un mensaje claro y contundente de que no se tolerarán los ataques contra los activos militares de Estados Unidos —y, por lo tanto, contra nuestra seguridad nacional—”.

Una colecta de fondos en línea organizada por personas que se describen a sí mismas como amigos y compañeros de O’Corrain afirmó que él desarmó el C-130 en protesta por la guerra de Estados Unidos contra Irán y en apoyo a la guerra de Israel en Gaza —un tema candente en Irlanda, donde muchas personas han expresado su solidaridad con los palestinos—.

PUBLICIDAD

“Se llevó a cabo un inspirador acto de acción directa en el aeropuerto de Shannon para oponerse a la presencia no deseada de las fuerzas armadas de EE. UU. en Irlanda, ante su guerra ilegal y su apoyo al genocidio de Israel”, escribió la organizadora Tracey Ryan.

O’Corrain planeó el ataque durante meses, según afirmaron los fiscales estadounidenses. Buscó en Internet información sobre la construcción del C-130, un avión turbohélice de cuatro motores utilizado principalmente para transportar equipo y personal, y consultó las coordenadas para colarse en los terrenos del aeropuerto, señalaron los fiscales.

Se suscribió a una aplicación para celular que ofrecía seguimiento de vuelos en tiempo real, incluso de aeronaves militares, y compró cápsulas de galio, un elemento químico capaz de corroer el acero y descomponer el aluminio, el material principal con el que se fabrica el C-130, según indicaron los fiscales.

Según los fiscales, incluso intentó ponerse en contacto con alguien que había estado involucrado en un incidente de seguridad anterior en el Aeropuerto de Shannon.

“No se trató de un acto de vandalismo espontáneo”, afirmó James Barnacle, jefe de la oficina del FBI en Nueva York, en un comunicado.

O’Corrain atacó el 11 de abril, tras traspasar el perímetro del aeropuerto alrededor de las 4:40 a. m. y forzar la entrada al C-130, que se encontraba estacionado en una pista de rodaje, al destruir un mecanismo de cierre de la puerta trasera de la tripulación, según se indica en su acusación.

Según la acusación, utilizó las hamacas de la tripulación para tapar las ventanas del avión, pero dejó al descubierto el parabrisas de la cabina. A continuación, se atrincheró dentro de la aeronave, asegurando las puertas con correas, soportes y tornillos, y colocando rodamientos de bolas mezclados con epoxi en las guías de las puertas para impedir que se abrieran o se cerraran, según la acusación.

PUBLICIDAD

Según la acusación, O’Corrain causó estragos en el avión durante las siguientes horas, tirando, cortando y inutilizando de diversas formas sus componentes clave. Cortó mazos de cables, dobló una tubería de oxígeno líquido, perforó conductos de aire y destrozó todos los indicadores de la cabina, según la acusación.

Si O’Corrain hubiera cortado el conducto de oxígeno, se habría arriesgado a que el avión explotara, según afirmaron los fiscales.

Al regresar al aeropuerto después de descansar en otro lugar, la tripulación del C-130 vio a O’Corrain a través de la cabina sin cubierta alrededor de las 9:40 a. m. y alertó a seguridad, según la acusación.

Según la acusación, los miembros de la tripulación lo vieron salir por una escotilla del techo y golpear con un hacha el exterior del avión; la acusación incluía imágenes tomadas de una grabación de video en las que se ve a un hombre de pie en el techo del avión. O’Corrain luego vertió sustancias y objetos en los tanques de combustible, entre ellos rodamientos de bolas, antes de ser detenido.

El Aeropuerto de Shannon, que fue utilizado por el presidente Donald Trump y el Air Force One durante su visita a Irlanda en septiembre, ha sufrido varias violaciones de seguridad en los últimos 18 meses, entre ellas el caso de tres personas acusadas de pintar con aerosol un avión militar estadounidense y el de otras tres que entraron en auto a una zona restringida donde estaba estacionado un avión militar estadounidense.

---

Este contenido fue traducido del inglés al español utilizando inteligencia artificial y fue revisado por un editor antes de ser publicado.