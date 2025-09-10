Norman White, de 61 años, falleció durante el funeral de su hijo, mientras caminaba junto al ataúd rumbo a la capilla del crematorio, cuando se desvaneció. Su hija, Chantelle, relató cómo fue ese desgarrador momento, ya que no solo perdió a su hermano, sino también a su padre.

El hecho ocurrió el pasado 21 de agosto en North Yorkshire, Inglaterra, mientras la familia se encontraba en el Crematorio Teesside Middlesbrough despidiendo a David Beilicki, de 41 años, cuando, de un momento a otro, también tuvieron que afrontar la traumática pérdida de Norman.

Su hermano fue encontrado sin vida en el sofá de un pariente, luego de una larga lucha contra las adicciones, pero el funeral se llevó a cabo 20 días después, debido a que las autoridades se encontraban investigando las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información relatada por Chantelle a algunos medios locales, su padre se encontraba triste por la pérdida de David, pero nunca llegó a imaginar que, el mismo día que despedía a su hermano, también tendría que decirle adiós a él.

Su hija relató el duro momento que le tocó vivir

Mientras el ataúd era llevado a la capilla para la realización de las honras fúnebres, su hija notó que Norman no estaba presente y comenzó a preguntar que dónde se encontraba. Fue entonces cuando uno de sus familiares lo halló inconsciente fuera del recinto.

Aunque solicitaron asistencia médica de inmediato y fue trasladado a un centro asistencial, donde recibió los primeros auxilios, su corazón no resistió y se confirmó su muerte.

Al enterarse del fallecimiento, el funeral se convirtió en un momento de angustia extrema para Chantelle, ya que no solo perdió a su hermano, sino que también tuvo que enfrentar la muerte repentina de su padre en cuestión de minutos.

“Ha sido tan traumático, nunca pensarías en algo como esto, no podrías escribirlo”, comentó Chantelle.

Su hija no entendía qué estaba pasando ni por qué le había ocurrido eso a su padre, pues no tenía antecedentes cardíacos, y relacionó lo ocurrido con el impacto emocional que le había provocado la muerte de David.

“Yo creo que murió por haber tenido el corazón roto. Creo que ver a toda la familia junta así debe haber sido demasiado”, aseguró.

La historia de esta familia ha causado conmoción en la comunidad local, ya que lo que debía ser una última despedida terminó convirtiéndose en una doble pérdida.

Algo que ha llamado la atención es que David falleció el mismo día en que murieron sus hijos gemelos, quienes habían fallecido hace 10 años, poco después de nacer sin vida.