Un hombre, que supuestamente arrojó café hirviendo a un bebé en un parque en el estado de Queensland, Australia está siendo perseguido no sólo en este país sino que ya tiene circular internacional.

De acuerdo con Paul Dalton, inspector de la policía de Queensland, las autoridades tienen contactos internacionales para poder encontrar a este hombre que fue identificado como un ciudadano extranjero de 33 años, cuya última información que se conoce es que huyó del país después del presunto ataque.

La víctima es un bebé de nueve meses, cuyo nombre es Luka. El menor sufrió quemaduras en cara, brazos y piernas, mientras estaba sentado con su mamá en el césped del parque Hanlon el pasado 27 de agosto.

Por fortuna, las cámaras del lugar pudieron grabar al hombre huyendo de la escena y en las fotos que publicó la Policía de Queensland se observa que este hombre al parecer de origen asiático viste una camisa cuadros azul, una bermuda caqui, un sombrero negro y una cachucha negra.

Los primeros días después del ataque, las autoridades no pudieron dar con este hombre, pues algunos testigos dieron información falsa sobre la identidad, lo que dificultó la investigación, además de que Dalton aseguró que el sospechoso conoce bien el accionar de las autoridades.

Según información, el sospechoso tomó un taxi hasta el centro de Brisbane, luego condujo en automóvil en la frontera estatal hacia nueva Gales Del Sur para posteriormente tomar un vuelo desde Sidney el pasado 31 de agosto.

De acuerdo con Dalton: “No fue hasta el primero de septiembre que pudimos ponerle un nombre al rostro que aparece en las cámaras de seguridad”, sin embargo, no quiso dar el nombre del sospechoso para evitar entorpecer el proceso.

No obstante, fue posible conocer que el hombre es un trabajador que va y vuelve en busca de oportunidades laborales en Australia, pues tiene varios viajes desde el 2019 y su último ingreso fue en enero de 2022.

Lo que para las autoridades no ha sido posible determinar es el motivo por el cual este hombre pudo actuar de esta forma: “Se podría pensar que una persona racional y normal no haría algo así. Pero no siempre es así”, argumentó Dalton.

La madre del menor explicó a las autoridades que el momento que vivió con el bebé fue muy rápido y caótico, por lo que fue difícil reaccionar: “En ese momento no entendí muy bien qué había pasado, pero comencé a gritar pidiendo ayuda y a gritar que hacía calor y que mi hijo se había quemado”, puntualizó.

Quienes estaban cerca de la cena corrieron para encontrar un poco de agua y de esta forma mojar al menor antes de llevarlo al hospital, donde según se informa, el bebé ha sido sometido a múltiples procedimientos quirúrgicos por sus graves quemaduras en el cuello, el pecho, la espalda y el mentón.

Por otra parte, las autoridades publicaron las imágenes del sospechoso en la televisión local e informaron a la población que si lo reconocen, se acerquen a la policía para dar más información.