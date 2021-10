Un hombre decidió el divorcio porque su esposa no se baña todos los días. Tal como lo lees, este caso llegó hasta las autoridades que defienden los derechos de las mujeres en la lejana India. Esta historia, por más curiosa que parezca es viral y ha traspasado las fronteras, pues el hombre pronunció el “triple talaq”, una práctica tradicional musulmana arcaica que permitía terminar un matrimonio de forma unilateral.

Según se conoció, en el estado indio de Uttar Pradesh, el hombre que no ha sido identificado le informó a su pareja que se iba a separar de ella porque no se baña todos los días. Intentó hacer uso de la triple talaq, una antigua tradición musulmana que permite la disolución instantánea del matrimonio, pero que ya no es legal desde 2019.

PUBLICIDAD

Su pedido de divorcio no prosperó puesto que la mujer presentó su caso ante el organismo de protección de mujeres de la India.

Consejeros intentan salvar el matrimonio

“Una mujer nos entregó una denuncia por escrito en la que afirmaba que su marido le había dado triple talaq con el pretexto de no bañarse todos los días. Estamos brindando asesoramiento a la pareja y sus padres para salvar su matrimonio”, precisó una consejera de Women Protection Cell de acuerdo con Khaleej Times.

Según trascendió el hombre se mantuvo firme en su decisión de querer el divorcio y también ha presentado un requerimiento de ayuda para lograrlo. En su solicitud explica que la pareja discute a diario porque la mujer no se quiere bañar todos los días.

El organismo ha señalado que están tratando de llegar a un acuerdo, debido a que se trata de un problema menor para un matrimonio de dos años que tiene un hijo. A ambos se les ha dado tiempo para reflexionar antes de que se tome una decisión sobre el divorcio.

Qué es el Triple Talaq

Se trata de una antigua práctica musulmana en la que un marido podía divorciarse de manera instantánea repitiendo tres veces ‘Talaq’ o ‘me divorcio’.

En 2019, la Inidia aprobó una ley que criminaliza con penas de prisión a la Triple Talaq como parte de la Ley para la Protección de los Derechos Matrimoniales de las Mujeres Musulmanas.