Un hombre de aproximadamente 40 años murió electrocutado mientras colocaba las luces navideñas en el centro comercial Brent Cross Shopping Centre, al norte de Londres, Inglaterra, por lo que el lugar tuvo que ser cerrado mientras las autoridades atendían la emergencia.

El trágico accidente ocurrió en la mañana del miércoles 18 de noviembre, mientras colgaba los adornos en un árbol de Navidad de aproximadamente 7,6 metros de altura, cuando sufrió la descarga eléctrica, informaron los medios The Kilburn Times y The London Standard.

La Policía fue alertada por el Servicio de Ambulancias de Londres alrededor de las 5:11 a. m. (hora local), tras recibir un informe que indicaba que “un hombre había resultado gravemente herido mientras realizaba trabajos en un centro comercial en Prince Charles Drive, NW4”, informó un agente a la revista People.

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El trabajador fue trasladado de emergencia a un centro médico, pero, a pesar de los esfuerzos del personal de salud, falleció el jueves 19 de noviembre debido a la gravedad de sus heridas.

“Los detectives han iniciado una investigación sobre las circunstancias que rodean el fallecimiento y las pesquisas continúan. Se ha mantenido informados al Servicio Ejecutivo de Salud y Seguridad y al Equipo de Salud y Seguridad Ambiental del Ayuntamiento de Barnet”, indicó la fuente citada por el medio mencionado anteriormente.

El accidente conmocionó a los empleados del centro comercial, quienes, al llegar al lugar, se enteraron de lo ocurrido y del cierre del establecimiento mientras las autoridades adelantaban las investigaciones.

“Prevemos que el centro comercial permanecerá cerrado durante el resto del día. Pedimos disculpas por las molestias y compartiremos más información en cuanto esté disponible”, publicó Brent Cross en sus redes sociales.

El fallecimiento de este hombre ha generado tristeza y preocupación entre los trabajadores del lugar. Tanto así que una de ellas contó al diario Metro: “Recibimos un mensaje de la administración sobre el incidente, pero yo ya estaba camino al trabajo. Es terrible y estamos todos muy afectados”.

Otro empleado declaró que “las luces y el circuito debieron de sufrir un cortocircuito mientras colgaba las decoraciones”, mientras que otra agregó: “Pensamos en su familia. Tuvimos que cerrar y perdimos dinero, pero eso no importa cuando alguien sufre algo así”.

Un día después de la tragedia, el servicio de energía no se había restablecido totalmente, por lo que muchos almacenes debieron trabajar en condiciones de poca iluminación.

“Nuestras luces siguen sin funcionar, prácticamente estamos trabajando a oscuras”, añadió un comerciante.

Por otro lado, el diputado laborista David Pinto-Duschinsky lamentó lo ocurrido a través de sus redes sociales y envió sus condolencias a la familia del trabajador.