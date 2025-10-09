El pasado martes 7 de octubre de 2025, los Guinness World Records reconocieron a Laurence Walkins, como es conocido por sus amigos, como el hombre con el nombre personal más largo del mundo.

De acuerdo con lo revelado por la organización en sus redes sociales, la identidad oficial del neozelandés está compuesta por 2,253 palabras únicas, las cuales fueron suficientes para conseguir el título y convertirlo en un fenómeno de internet.

Sin embargo, los más de 2,000 segundos nombres no hacían parte del registro de nacimiento del hombre, por lo que en marzo de 1990 decidió incluir cada uno de ellos para superar la marca y aparecer en la publicación.

“Siempre me fascinaron los récords inusuales y peculiares que algunos buscaban y tenía muchas ganas de formar parte de esa escena”, comentó Walkins durante una entrevista con la organización.

Uno de sus nombres es AZ2000. ( El Tiempo / GDA )

“Leí el libro ‘Guinness de los Récords Mundiales’ de principio a fin para ver si había algún récord que pudiera batir, y el único que tenía posibilidades de batir era añadir más nombres que el actual”, confesó.

Para poder convertirse en la persona con el nombre más largo del mundo, el hombre tuvo que enfrentarse a un proceso legal bastante largo, especialmente porque en ese momento el acceso a los dispositivos electrónicos era limitado.

Contrató a un mecanógrafo

Pese a los desafíos, el neozelandés no se desanimó y buscó a una persona que estuviera dispuesta a ayudarlo a cumplir su propósito. Decidido en coronarse con el título, Walkins le pagó cientos de dólares a un mecanógrafo que escribiera la lista completa.

Si bien en un inicio su solicitud fue aceptada por el Tribunal de Distrito, poco después el Registro General la rechazó. Ante las complicaciones legales, el hombre presentó su caso en el Tribunal Superior de Nueva Zelanda, donde finalmente aceptaron la modificación.

A partir de ese momento, en su país lanzaron dos leyes para impedir que otras personas hicieran lo mismo que él. También, reveló que desde el cambio ha tenido algunos problemas con los departamentos gubernamentales, ya que no pueden incluir su nombre completo en los registros.

“Mi nombre favorito es AZ2000, lo que significa que tengo nombres de la ‘A’ a la ‘Z’ y tengo 2,000 nombres”, expresó Walkins, quien espera mantener el récord por muchos años.