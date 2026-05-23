TEGUCIGALPA, Honduras. Hombres armados abrieron fuego en dos ataques separados el jueves en la costa hondureña, dejando al menos 25 muertos, entre ellos seis policías, informaron las autoridades.

El primer incidente ocurrió en una plantación en el municipio de Trujillo, al norte de Honduras, donde al menos 19 trabajadores fueron asesinados a tiros, según el portavoz de la Fiscalía General, Yuri Mora.

Esta región, rica en recursos naturales, ha sido escenario de un conflicto agrario que se prolonga desde hace décadas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido previamente medidas cautelares contra algunos activistas de la región que han sido amenazados, vigilados e intimidados por su labor en defensa del medio ambiente y los derechos sobre la tierra.

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El asesinato en 2024 del líder ambientalista Juan López puso de manifiesto los peligros de defender los recursos naturales en esta zona altamente militarizada de Honduras. La nación centroamericana figura habitualmente entre los países más peligrosos para los ambientalistas, con cinco muertos en 2024 y 18 el año anterior, según la organización no gubernamental Global Witness.

Tres personas fueron arrestadas recientemente por planificar el asesinato de López, lo que ofrece un raro atisbo de justicia en un país con altos índices de impunidad.

En el segundo ataque, agresores abrieron fuego contra la policía en el municipio de Omoa, en el departamento de Cortés, cerca de la frontera con Guatemala, matando a seis agentes, incluido un oficial superior, informó la policía.

Los agentes estaban asignados a una misión contra pandillas y fueron atacados mientras se dirigían a Omoa desde la capital, Tegucigalpa, indicó la policía.

El portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, declaró el jueves que determinar el número de muertos en Trujillo se complicó en parte porque los familiares de las víctimas retiraron los cuerpos de sus seres queridos. Informó que se enviaron investigadores al lugar de los hechos.

La Policía Nacional y las fuerzas armadas responderán en ambas zonas donde se produjeron los ataques, y se conformarán equipos, incluyendo especialistas forenses y fiscales, para investigar, informó el Ministerio de Seguridad.

Honduras ha enfrentado altos índices de delincuencia vinculada a pandillas y al narcotráfico transnacional, aunque su tasa de homicidios ha disminuido significativamente en los últimos años desde el pico de 83 asesinatos por cada 100,000 habitantes alcanzado en 2011, según el Banco Mundial.

Organizaciones internacionales de derechos humanos han criticado a Honduras por su enfoque militarizado en la lucha contra el crimen, que, según afirman, ha derivado en violaciones de derechos humanos, como tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Esto incluye un estado de excepción de tres años para suspender algunos derechos constitucionales y otorgar mayor poder a las fuerzas de seguridad, que finalizó en enero de 2026.