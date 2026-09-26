El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California, (México), ofreció disculpas luego de que su personal intercambiara “por error” a dos bebés recién nacidas en el Hospital de Gineco Pediatría No. 31, ubicado en Mexicali.

“Se confirmó que dos personas recién nacidas fueron entregadas a familias que no les correspondían. El Instituto ofrece una disculpa a ambas familias por este grave error y asume la responsabilidad de atenderlas”, explicó la dependencia en un comunicado.

Sin informar cuánto tiempo pasó de esta situación, el IMSS de Baja California detalló que se ha ofrecido acompañamiento psicológico, médico y jurídico a las familias, de quienes por “respeto a su privacidad y al interés superior de las personas menores”, no se reveló su identidad y sus datos personales.

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Horas más tarde, la titular de la Unidad de Atención a la Derechohabiencia del IMSS a nivel nacional, Gabriela Paredes Orozco, compartió un video en la cuenta del IMSS de Baja California, reiterando la disculpa para las familias y menores afectadas por el intercambio.

“Estoy en Mexicali como parte de un equipo de nivel central que acudimos a reunirnos con dos familias ante un hecho muy grave ocurrido en el Hospital de Gineco Pediatría No. 31”, explicó la funcionaria al tiempo que confirmó que “dos recién nacidas fueron entregadas a familias que no les correspondían”.

“A nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, les ofrecí personalmente una disculpa por este grave error y también por no haberles informado desde el primer momento en que surgió la duda”, sostuvo.

Agregó que desde la dependencia asumen la responsabilidad de atenderlas y apoyarlas con apoyo psicológico, médico y jurídico en coordinación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y con el Sistema DIF Estatal y nacional.

“La prioridad son las personas recién nacidas y sus familias. El IMSS está en coordinación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal de Baja California para su vigilancia y acompañamiento”, añadió el IMSS estatal.

Por su parte, la titular de la Unidad de Atención a la Derechohabiencia del IMSS, compartió que “cada decisión se tomará con ellas (las familias), a su ritmo y pensando siempre en el bienestar de las bebés”.

Finalmente, la funcionaria aseguró que el IMSS revisará todos los procedimientos de identificación durante la atención obstétrica y neonatal, así como refrendó su compromiso para colaborar con las autoridades y esclarecer lo ocurrido para deslindar responsabilidades.