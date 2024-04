En un gesto que capturó la atención de las redes sociales, una turista estadounidense dejó una propina extraordinaria de 100 dólares en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, lo que hace que este acto sea aún más inusual es el destinatario de la generosa suma: un gato llamado Gucci.

La historia fue compartida por la propietaria del hotel a través de la plataforma TikTok, en la que reveló que Gucci, un habitual residente del establecimiento, había desarrollado un afectuoso vínculo con la viajera durante su estadía, teniendo la costumbre de dormir junto a ella cada noche.

La turista, conmovida por la compañía del felino, decidió expresar su gratitud dejando una significativa propina destinada al cuidado y bienestar de Gucci.

PUBLICIDAD

Relacionadas César Millán cree que el ser humano debe aprender de la lealtad y el amor de los perros

“Recién vino a buscar su maleta y me dijo que con este dinero le compre dulces para tratarlo bien”, compartió la propietaria del hotel, aún asombrada por el gesto de la generosa visitante.

Reacciones en redes sociales

El vídeo viral provocó una oleada de reacciones en las redes sociales, acumulando más de 2.2 millones de visualizaciones y superando los 340 mil ‘Me gusta’. Los usuarios se mostraron fascinados por la historia, inundando los comentarios con mensajes de aprecio hacia Gucci y su inesperado reconocimiento.

“Gucci, el michi empleado disfrutando de su propina”, “Mi gata pregunta si es soltero”, “¿Pescado? No, no, caviar para Gucci”. “Poné una foto de Gucci en la recepción con: ‘Empleado del mes’ con corbata”, “Gucci: ‘hoy se come, familia’”, “¡Los michis ya no pelean en la azotea, los michis facturan!”, son algunos de los comentarios que se pueden ver en redes.

Sample HTML block

La hija de la propietaria del hotel aprovechó la atención generada para presentar a Gucci de manera más detallada en otro video, en el que describió al felino como una “hermosura” de seis años que fue rescatado de la calle.

Además, destacó su naturaleza cariñosa, permitiendo que los huéspedes lo acaricien durante su estancia.