Miami. El huracán Karina se formó el domingo en el Pacífico y en cuestión de horas alcanzó la peligrosa categoría 3, alimentado por aguas cálidas mar adentro, donde no representa una amenaza inmediata para tierra.

El meteoro se convirtió en huracán el domingo temprano, con vientos máximos sostenidos de 80 millas por hora, y luego se fortaleció rápidamente hasta la categoría 3, al alcanzar vientos máximos sostenidos de 125 mph, indicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Un huracán de gran magnitud es de categoría 3 o superior, con vientos máximos sostenidos de al menos 111 mph. Los meteorólogos indicaron que es posible que se fortalezca un poco más durante el próximo día.

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Karina se ubicaba a unas 960 millas al oeste-suroeste del extremo sur de la península mexicana de Baja California, y se desplazaba hacia el oeste a 9 mph. Se prevé que se adentre en el océano.

Aunque se calcula que se mantenga muy lejos de tierra, la marejada de la tormenta probablemente provoque condiciones peligrosas de oleaje y corrientes de resaca a lo largo de tramos de la costa suroccidental de México y la de Baja California, señaló el NHC. No hay avisos costeros en vigor.

En otras partes del Pacífico, la tormenta tropical Lowell se encontraba a unas 985 millas al este-sureste de la ciudad de Hilo, Hawai. Tenía vientos máximos sostenidos de 50 mph y no representaba una amenaza inmediata para tierra. Los meteorólogos indicaron que Lowell podría convertirse en huracán para el lunes por la noche o el martes.