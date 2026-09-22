Miami. El huracán Polo se fortaleció cada vez más el martes y se pronostica que tomará más intensidad al acercarse a la costa suroeste de México como un ciclón de categoría 5, advirtieron expertos meteorológicos.

Polo era una tormenta “extremadamente peligrosa” con vientos máximos sostenidos de 180 mph, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami en una actualización de un avión NOAA Hurricane Hunter que fue enviado al ciclón.

Polo se ubicaba a 210 millas al sur de Zihuatanejo, México, y permanecía casi estacionario sobre el océano Pacífico al mediodía. La actualización del centro de huracanes indicó que se esperaba que Polo tomara una dirección general hacia el oeste-noroeste durante los próximos días.

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Las autoridades mexicanas suspendieron temporalmente las clases en varias zonas a lo largo de la costa al tiempo que Polo rozaba la línea costera. Muchos residentes de la región estaban en vilo esta semana observando la dirección del huracán, que se intensificaba rápidamente. En años recientes, los estados costeros del Pacífico de Guerrero y Oaxaca han sido devastados por poderosos huracanes que azotan la costa, y varias comunidades aún lidian con los estragos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo en su conferencia de prensa matutina que los expertos habían indicado que era poco probable que el huracán tocara tierra. La Marina de México cerró puertos en los estados de Guerrero y Michoacán como precaución y advirtió a civiles y pescadores que tuvieran cuidado.

En Acapulco, la ciudad portuaria más importante de la región que fue azotada por un huracán devastador en 2023, los botes pesqueros que normalmente se mecen en el océano fueron sacados a la orilla en playas vacías con el incremento de las olas y el acercamiento de nubes oscuras.

Las lluvias intensas podrían producir inundaciones repentinas y deslaves. Se pronosticaron entre 8 a 15 centímetros (3 y 6 pulgadas) de lluvia para los estados de Guerrero y Michoacán, con cantidades menores posibles para porciones costeras de los estados de Oaxaca, Colima y Jalisco. También se esperaban vientos fuertes y oleaje elevado.

La categoría 5 es el nivel más alto en la escala Saffir-Simpson, lo que refleja que los vientos máximos sostenidos de la tormenta superan los 157 mph.

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Más al oeste, en el océano Pacífico, la tormenta tropical Odalys estaba lejos de tierra. Se esperaba que el ciclón se convirtiera en huracán en algún momento del martes, informó el centro de huracanes. Odalys tenía vientos máximos sostenidos de 65 mph.

En el océano Atlántico, Fay se debilitó a una depresión tropical. Los vientos máximos sostenidos bajaron a 56 km/h (35 mph) el martes y el sistema estaba muy al suroeste de las Azores. Los meteorólogos indicaron que será un remanente más tarde en el día.

Aún no se han formado huracanes en el Atlántico este año, y este año ha establecido un récord por el mayor tiempo que ha transcurrido desde el inicio de una temporada sin un huracán. Los efectos de El Niño de este año sofocan las tormentas antes de que ganen fuerza.