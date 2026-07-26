Las autoridades de Berlín buscan a un hombre, un varón de 21 años identificado como Abdul B. y del que la Policía dijo que está “adscrito al espectro islamista”, en relación con el atropello múltiple en el Día del Orgullo LGBTI que dejó un saldo de un muerto y 16 personas heridas.

Según informó la Policía este domingo en un comunicado, los agentes y la Fiscalía General de Berlín buscan a este hombre que se “encuentra a la fuga” como sospechoso del atropello múltiple del sábado en la zona del Tiergargen, el gran parque del centro de Berlín que era escenario del fin de fiesta del Día del Orgullo LGBTI de la capital alemana.

PUBLICIDAD

“Al parecer, una o varias personas salieron posteriormente del vehículo (que provocó el atropello). Además, varias personas habrían resultado heridas con armas blancas”, señaló la Policía.

El comunicado de la Policía, que publicó una foto del sujeto al que busca, ofrece una descripción concisa y precisa del sospechoso, según la cual el joven es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.90 metros, tiene el pelo negro y viste pantalones blancos y una sudadera con capucha negra.

Abdul B., que fue identificado por la Policía en la madrugada de este domingo, es conocido por las autoridades como alguien que “pertenece al entorno islamista”, según dijo en un mensaje de vídeo publicado en la red social X el portavoz policial Florian Nath.