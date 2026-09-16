Cuernavaca, México. El fiscal genera de Morelos (centro), Fernando Blumenkron Escobar, informó este miércoles que ya se cuenta con la orden de detención del presunto responsable del feminicidio de la joven estudiante española Claudia Tacoronte, identificado como Francisco Javier “N”, y que las autoridades estatales han iniciado el operativo de búsqueda para su captura.

“Quiero informarles que ayer obtuvimos de un juez especializado, la Fiscalía de Feminicidios obtuvo una orden de aprehensión por el feminicidio de Claudia Tacoronte en contra de un masculino (...) Esta persona responde al nombre de Francisco Javier “N”, se le atribuye responsabilidad en el feminicidio de Claudia”, indicó Blumenkron en declaraciones a medios de comunicación en Cuernavaca, capital de Morelos.

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“Tenemos ya varios domicilios que se han investigado y se han descartado algunos para dar ya con él, y cumplir la orden de aprehensión”, afirmó, al agregar que el presunto responsable, apodado como El Trompas, cuenta con antecedentes penales.

Sobre el operativo para su detención, el fiscal indicó que “particularmente en (el estado de) Morelos se concentra la búsqueda en estos momentos”.

Blumenkron agradeció, asimismo, la aportación ciudadana con videos que han ofrecido “indicios” que ahora tienen que “robustecerse con pruebas técnicas”.

Tacoronte, de 21 años, fue asesinada por arma blanca el pasado sábado en Cuautla, municipio a una hora de Cuernavaca, a donde se había desplazado para acudir a la Feria Nacional de Medicina Tradicional.

La joven había llegado a México a mediados de agosto para un intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y residía en Cuernavaca, a 120 kilómetros al sur de Ciudad de México.

El caso ha generado una ola de indignación después de que se conociera que es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, después de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, casos que ya habían provocado protestas y paros estudiantiles en el estado.