( The Associated Press )

Las autoridades identificaron el domingo al sospechoso de la explosión en una clínica de fertilidad en Palm Springs, California, el cual murió en el atentado tras herir a otras cuatro personas.

Guy Edward Bartkus, de 25 años, de Twentynine Palms, fue identificado como el responsable del hecho.

Akil Davis, el jefe de la oficina del FBI en Los Ángeles, indicó que todos los embriones en la instalación fueron salvados.

“Buenos ganan uno, malos cero”, expresó Davis.

Los investigadores calificaron la explosión del sábado como un “acto intencional de terrorismo”. El sospechoso publicó escritos en línea e intentó grabar la explosión, aunque las autoridades dijeron que el video no se subió en línea. Un funcionario que no estaba autorizado para discutir detalles del ataque habló bajo condición de anonimato con The Associated Press.

La explosión destruyó la clínica American Reproductive Centers en el exclusivo Palm Springs, aunque un médico dijo a la Associated Press que su personal estaba a salvo.

“Gracias a Dios hoy resultó ser un día en el que no tenemos pacientes”, manifestó el doctor Maher Abdallah, quien dirige la clínica, a la AP en una entrevista telefónica.

El sospechoso del ataque publicó escritos incoherentes en línea antes de la explosión, según un funcionario de la ley.

“No se equivoquen: Esto es un acto intencional de terrorismo”, afirmó Akil Davis, el jefe de la oficina del FBI en Los Ángeles, en una conferencia de prensa vespertina.