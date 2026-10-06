Tras la publicación este martes por parte de la U.S. Coast Guard de los nombres de los cuatro miembros de la tripulación de Latitude Air Ambulance, nave que se accidentó el sábado, la empresa elogió el profesionalismo de quienes fueran miembros de la compañía.

El avión realizaba un vuelo médicao el sábado desde las Bermudas a Boston, Massachusetts, con cuatro miembros del equipo de Latitude, un paciente y un acompañante familiar a bordo.

Tras la suspensión de la operación de búsqueda y rescate, Latitude ha reconocido la desgarradora realidad de que se presume que las seis personas que viajaban a bordo han fallecido.

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“Esta es la parte de esta tragedia que más cuesta expresar con palabras”, afirmó Peter Byl, presidente de Latitude Air Ambulance.

“El comunicado de la Coast Guard facilita al público los seis nombres de las personas que viajaban a bordo, incluidos nuestros cuatro tripulantes, el paciente y el acompañante de la familia. Para todos los que formamos parte de Latitude, nuestra tripulación era mucho más que un simple nombre. Eran compañeros de trabajo, amigos y miembros de nuestra familia. Cada uno de ellos aportaba algo especial a nuestra empresa, a las personas con las que trabajaban y a los pacientes y las familias que estaban bajo su cuidado”.

¿Quiénes eran?

La compañía Latitude Air Ambulance los describió de esta manera.

Philip Childerhose, capitán

Phil era una persona de gran integridad, de un corazón increíblemente bondadoso y un apasionado de la aviación. Se entregaba por completo a su familia, sus amigos y sus compañeros de trabajo. Conmovía a todas las personas con las que hablaba y ayudaba a cualquiera que lo necesitara.

Thomas Farquhar, primer oficial

Tommy era querido por todos los que lo conocían. Era un gigante bondadoso que reflejaba el amor de Jesus: un lugar seguro y una mano amiga para todos.

Sarah Paton, enfermera de vuelo

Sarah era una persona brillante y alegre, cuya amabilidad, sentido del humor y generosidad conmovían a todos los que la rodeaban. Era una enfermera entregada que dedicaba su vida al cuidado de los demás y a la que su familia describía como desinteresada, trabajadora, decidida y llena de vida. Era una hija, miembro de familia y amiga extraordinaria, y a sus seres queridos les reconforta saber que estaba haciendo lo que más le importaba: ayudar a los demás. Extrañaremos mucho de menos a Sarah y la recordaremos siempre por el amor y la alegría que aportaba a quienes la rodeaban.

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Jolene Weir, terapeuta respiratoria

Jolene era una persona única, que amaba a su familia y a sus amigos, y sentía una gran pasión por ayudar a los demás. Gracias a sus años de experiencia cuidando de otras personas como terapeuta respiratoria en un hospital, junto con su pasión por viajar y conocer el mundo, Latitude era, sin duda, el trabajo de sus sueños. Su increíble capacidad para cuidar y querer a los demás no solo se extendía a sus pacientes, sino que se manifestaba aún más en sus roles más queridos: el de esposa, madre, hija, hermana y amiga.

“Nuestros colegas se dedicaban a ayudar a las personas en algunos de los momentos más vulnerables de sus vidas”, afirmó Byl. “Esa era la misión que estaban llevando a cabo a bordo del Heartbeat 104. Queremos que sus familias sepan que no solo recordaremos cómo los perdimos, sino también cómo vivieron, cómo sirvieron y lo que significaron para las personas que los rodeaban”, añadió.

La empresa también expresó su respeto y condolencias a las familias y los seres queridos del paciente y de la persona que lo acompañaba.

La policía de Bermudas identificó a las otras víctimas como Marilyn Lavonne Bean, de 66 años, y Sergio Wayne Lottimore, de 41 —ambos ciudadanos bermudeños.

“Sabemos que habrá un gran interés por parte del público por las personas que viajaban en este vuelo”, afirmó Byl. “Solicitamos encarecidamente que se respete la privacidad de las seis familias y que se les conceda el espacio y el tiempo que necesitan para superar su duelo”.

Latitude indicó que seguirá colaborando plenamente con la Transportation Safety Board of Canada, la U.S. National Transportation Safety Board y todas las demás autoridades pertinentes a medida que avancen las labores de recuperación y la investigación.

Determinar las circunstancias y la causa de un accidente aéreo es responsabilidad de las autoridades investigadoras competentes y constituye un proceso minucioso y metódico.