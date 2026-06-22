LUCKNOW, India — Un incendio arrasó el lunes un edificio comercial en la ciudad de Lucknow, en el norte de la India, y causó la muerte de al menos 14 personas, la mayoría de ellas estudiantes, según informaron las autoridades.

El incendio se declaró en el barrio de Aliganj, en un edificio que albergaba una tienda de mascotas y una clínica veterinaria en las plantas bajas, y un centro de estudios y un estudio de animación en las plantas superiores.

El viceministro principal de Uttar Pradesh, Brajesh Pathak, afirmó que se habían recuperado 14 cadáveres en el lugar de los hechos. Según las autoridades, al menos 10 personas fueron rescatadas y trasladadas a un hospital para recibir tratamiento.

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No se supo de inmediato cuál fue la causa del incendio.

En las redes sociales se podían ver vídeos de personas que salían trepando por ventanas rotas. En uno de ellos parecía verse a un hombre cayendo desde un piso superior mientras intentaba escapar. Según los medios locales, sobrevivió y fue ingresado en el hospital.

Las autoridades indicaron que los bomberos tuvieron que forzar la entrada al edificio derribando una pared trasera, ya que el denso humo dificultaba las labores de rescate. Explicaron que se instalaron extractores de humo para despejar el edificio mientras los equipos de emergencia registraban las habitaciones y los aseos en busca de supervivientes.

Mohammad Asin, un empleado del estudio de animación, afirmó que los trabajadores acababan de volver de comer cuando se les avisó del incendio.

«Al principio pensamos que era un pequeño incendio. Para cuando intentamos salir, el humo ya había invadido las habitaciones y los pasillos», afirmó.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.