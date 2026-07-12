Bangkok. Un enorme incendio que envolvió un pub en Bangkok a primera hora de la mañana del lunes dejó al menos 27 muertos antes de que los bomberos lograran controlar las llamas, informaron las autoridades.

Los rescatistas señalaron que el incendio fue reportado alrededor de la medianoche. Imágenes compartidas en internet por equipos de emergencia muestran un gran fuego que sale por la puerta principal del pub en la zona norte de la capital tailandesa, mientras la gente intentaba huir, con una espesa columna de humo negro elevándose hacia el cielo.

El primer ministro Anutin Charnvirakul dijo a los periodistas en el lugar que 27 personas murieron y que varias han sido trasladadas al hospital. Añadió que la causa del incendio aún está bajo investigación.

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Los bomberos tardaron alrededor de media hora en controlar el incendio, informaron las autoridades. Fotos de las secuelas muestran mesas y sillas carbonizadas, y el interior dañado del pub.

Tailandia ha visto tragedias similares en el pasado. En 2022, 14 personas murieron en un incendio en un pub de música en la parte oriental del país.

Y más de una década antes, 66 personas murieron y más de 200 resultaron heridas en un incendio durante una celebración de Año Nuevo en la víspera del 1 de enero de 2009 en el club nocturno Santika en la capital de Tailandia. Ese incendio aparentemente fue provocado por un espectáculo de fuegos artificiales en interiores.