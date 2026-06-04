Un incendio en una residencia de ancianos no registrada en el oeste de Sri Lanka mató a 12 residentes e hirió a otros ocho, informó el jueves la policía.

El incendio se inició a última hora del miércoles en la vivienda de la localidad de Anguruwatota. Cincuenta y un residentes fueron rescatados, dijo el portavoz de la policía Fredrick Wootler. Dijo que allí también se alojaban personas con enfermedades mentales.

El director de la residencia fue detenido como sospechoso de causar muertes por negligencia. Se está llevando a cabo una investigación.

Las imágenes de Associated Press mostraban el edificio destruido, con sus muebles y equipos carbonizados. Había cadáveres cerca.

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El canal de televisión local Hiru mostró imágenes de bomberos, policías y residentes intentando contener el voraz incendio. Los rescatados fueron ayudados por policías y soldados a subir a autobuses para trasladarse a un lugar seguro.

Chathura Mihudum, director de la Secretaría Nacional de Mayores, declaró que el centro no estaba registrado como residencia de ancianos y que se le había advertido de que cumpliera las leyes y directrices.

Dijo que estaba superpoblado, con camas para apenas unas 15 personas en un espacio donde vivían 71 personas.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.