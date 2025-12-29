Un incendio en una residencia para ancianos en Indonesia dejó 16 adultos mayores muertos el domingo por la noche, informó la policía el lunes.

El fuego en la casa de un solo piso en Manado, en la provincia indonesia de Sulawesi del Norte, comenzó mientras los residentes dormían, agregó la policía.

“El equipo en el lugar ha confirmado que el número de muertos actualmente es de 16”, señaló Alamsyah Hasibuan, portavoz de la policía de Sulawesi del Norte. “Quince de ellos murieron quemados, mientras que el cuerpo de una víctima permanece intacto”.

Hubo 15 sobrevivientes que fueron atendidos en dos hospitales en Manado, agregó Hasibuan.

Los cuerpos de las víctimas fueron llevados a un hospital para su identificación con la ayuda de las familias, señalaron las autoridades.

Los bomberos, con seis camiones, necesitaron más de dos horas para extinguir el incendio después de que residentes cercanos informaran del fuego a los servicios de emergencia, indicaron los funcionarios.

Los reportes de televisión del domingo mostraron llamas brillantes que proyectaban un resplandor naranja y llenaban de humo el aire nocturno. Afuera del hogar de retiro había bolsas para cadáveres alineadas.

Se informó que los vecinos ayudaron a rescatar a varios residentes del asilo para ancianos.

Un informe inicial de la policía indicó que una falla eléctrico causó el incendio, pero posteriormente las autoridades dijeron que la causa aún estaba bajo investigación.