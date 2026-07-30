PARÍS — George Clooney ha declarado que su familia se ha visto obligada a evacuar su vivienda en el sureste de Francia debido a un incendio forestal que arrasaba en las inmediaciones, según informó su agente este jueves.

La estrella de Hollywood, protagonista de la saga «Ocean’s Eleven» y de muchas otras películas, hizo esta declaración en una carta dirigida a Didier Bremond, alcalde de la localidad de Brignoles, situada a unos 90 kilómetros (55 millas) al este de Marsella, según informó el publicista Guido Gotz a The Associated Press en un correo electrónico.

La carta, que comenzaba con el saludo «Querido Didier», decía: «En este momento no tenemos ni idea de si nuestra preciosa casa logrará superar este terrible momento».

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.