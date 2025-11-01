En Brasil y en el mundo aún hay sorpresa por el megaoperativo en contra del narcotráfico en las favelas de Río de Janeiro que dejó 121 personas muertas. Entre los abatidos está Penélope, ‘La musa del crimen’, una joven influencer que habría pertenecido al Comando Vermelho, la organización criminal más grande de esa ciudad.

Según medios locales, la influenciadora tenía 25 años y era una de las integrantes principales de la poderosa banda de criminales a la que se enfrentó a las autoridades en los sectores de Alemão y Penha.

Penélope se habría resistido a ser arrestada y se enfrentó a las fuerzas de seguridad de Río, que la abatieron.

El cuerpo de la influencer fue hallado cerca de uno de los accesos a la comunidad de Penha. Según los reportes de la Policía, vestía un uniforme camuflado, chaleco antibalas y botas tácticas.

¿Quién era Penélope, ‘La musa del crimen’?

Medios de Río de Janeiro afirmaron que Penélope nació en una favela del norte de esa ciudad. Según el Ministerio Público de Río de Janeiro, la joven hacía parte de la línea de defensa del grupo, protegía rutas de escape y puntos de venta de drogas.

Además, debido a su físico se había convertido en un símbolo de la cultura de ‘glamour’ y violencia de la organización criminal. Sin embargo, se posicionó como una figura reconocida tanto dentro como fuera de las favelas.

Penélope se dio a conocer en las redes sociales como ‘La musa del crimen’. En Instagram, donde tenía más de 50,000 seguidores, publicaba fotografías con armas de fuego de alto calibre, chalecos antibalas, joyas y fajos de billetes.

En otras publicaciones en sus redes sociales, la joven aparecía posando frente a autos de lujo o mostrando altas sumas de dinero.

Según Terra, la cuenta de Penélope fue eliminada después de su muerte.

La polémica tras el megaoperativo en las favelas

Las autoridades han afirmado que el megaoperativo fue un éxito. “Debo recalcar que la operación fue el mayor golpe que ha sufrido el Comando Vermelho en toda su historia, desde su fundación”, afirmó el secretario de la Policía Civil, Felipe Curi.

No obstante, según el diario O’Globo, Édgar Alves de Andrade, alias ‘Doca’, responsable de la expansión del Comando Vermelho, no fue capturado.

O’ Globo señaló que, según un estudio publicado en 2024 por el Instituto Fogo Cruzado y el Grupo para el Estudio de las Nuevas Ilegalidades (Geni-UFF), desde el 2008 el territorio de la región metropolitana de Río de Janeiro dominado por grupos armados se ha duplicado con creces, alcanzando el 18.2 %.