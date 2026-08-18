La influencer brasileña Alana Alves da Silva, de 28 años, murió en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido mientras el vehículo en el que viajaba intentaba escapar de una intervención de la Policía Federal de Carreteras (PRF) en Minas Gerais, Brasil.

El accidente ocurrió el sábado 8 de agosto en la carretera BR-251, en el municipio de Salinas, en el norte del estado. Alana, conocida en redes sociales como “Vampira 085”, viajaba como pasajera en un Fiat Cronos que, según la PRF, transportaba unos 137 kilos de marihuana.

De acuerdo con las autoridades, los agentes ordenaron detener el automóvil, pero el conductor, identificado como Pedro Yan Linhares Gutierrez, de 24 años, no obedeció y comenzó a huir. La persecución se extendió por aproximadamente 10 kilómetros.

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La fuga terminó cuando el vehículo intentó realizar una maniobra de adelantamiento y terminó invadiendo el carril contrario. En ese momento chocó de frente contra un Chevrolet Astra, provocando una tragedia que dejó siete personas muertas.

Alana murió en el lugar. Gutierrez y otro pasajero, Ramon Silverio Nogueira, de 19 años, fueron trasladados a un hospital, pero fallecieron posteriormente. Una mujer de 20 años que también viajaba en el automóvil sobrevivió y fue hospitalizada en condición grave.

Las cuatro personas que viajaban en el otro vehículo también murieron como consecuencia del impacto. Las víctimas tenían entre 46 y 79 años, según los reportes sobre el accidente.

Miles de seguidores

Alana era oriunda del estado brasileño de Ceará y residía en Fortaleza. En redes sociales había construido una comunidad de más de 57,000 seguidores, donde compartía aspectos de su vida cotidiana y participaba en videos de humor y bromas junto a otros creadores de contenido.

Además de su actividad en redes, era propietaria de una tienda virtual dedicada a ropa deportiva y fitness.

El accidente provocó el cierre temporal de la BR-251 y quedó bajo investigación de las autoridades brasileñas. La PRF indicó que el automóvil involucrado llevaba 168 tabletas de marihuana, con un peso total de aproximadamente 137 kilos.

La noticia de la muerte de Alana generó reacciones entre sus seguidores, quienes recordaron a la creadora de contenido, conocida en internet como “Vampira 085”.