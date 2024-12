Un impactante video de la ‘influencer’ de viajes Lilian Tagliari, quien fue mordida por un tiburón nodriza mientras buceaba en las Maldivas, generó conmoción en las redes sociales.

El incidente, ocurrido en noviembre pasado, fue registrado mientras nadaba rodeada de un grupo de aproximadamente 50 tiburones nodriza, una experiencia que ella había realizado en varias ocasiones.

La grabación, publicada en su cuenta de Instagram, alcanzó más de 293,945 me gusta y captó el momento en que uno de los animales acuáticos la mordió en la pierna. A pesar del susto, Lilian comentó en el pie de foto que era consciente de los riesgos al interactuar con estos animales en su hábitat natural y no mostró queja alguna por lo ocurrido.

PUBLICIDAD

“Sí, voy a nadar entre tiburones, sí, me gusta tomar fotos con tiburones, Sí, sé que estoy en su casa. Así que no me quejo. Fue solo un pequeño accidente extraño que me dejó con algunas lindas cicatrices. Los tiburones nodriza rara vez muerden a los humanos, y la mordedura es más como una succión, así que no faltan extremidades, solo otra historia que contar”, escribió en la publicación.

La ‘influencer’ explicó que los tiburones nodriza, conocidos por su temperamento tranquilo, no suelen atacar a los humanos, pero su mala visión pudo haber influido en el incidente.

“Yo diría que probablemente había unos 50 tiburones, y he estado nadando en este mismo lugar durante muchos años. Los barcos dejan peces donde están, y como los tiburones nodriza tienen muy mala vista, uno de ellos pensó que mi pierna estaba un trozo de pescado. Tuve que tomar antibióticos en caso de alguna infección bacteriana. Me dolía la pierna durante unos días”, señaló Lilian en declaraciones a medios británicos.

De acuerdo con ‘National Geographic’, estos tiburones, que pueden alcanzar hasta 4.2 metros de largo, suelen permanecer cerca del fondo marino y rara vez atacan a humanos.

Sin embargo, pueden morder cuando se sienten molestos o si son pisados accidentalmente. Su mordida, aunque poderosa, no representa un peligro grave en la mayoría de los casos.