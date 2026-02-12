La ‘influencer’ gastronómica Emma Amit, de 51 años, murió el viernes pasado en la provincia de Palawan, Filipinas, tras sufrir una intoxicación por consumir un crustáceo altamente tóxico.

El hecho ocurrió luego de que grabara un video para redes sociales en el que preparaba y degustaba mariscos recolectados en un manglar cercano a su vivienda. Las autoridades locales informaron del caso el miércoles y confirmaron que la causa del fallecimiento fueron complicaciones derivadas de neurotoxinas presentes en el animal.

De acuerdo con medios locales, el 4 de febrero Amit salió junto a varios amigos a recolectar mariscos en un manglar próximo a su casa. Durante la grabación se observa al grupo cocinando los productos en leche de coco y probando distintas especies que consideraban comestibles, entre ellas el denominado“cangrejo diablo”, un crustáceo venenoso cuyo consumo puede resultar mortal.

A food content creator identified as Emma Amit died after consuming a species known locally as the devil crab, a crustacean that carries powerful toxins. Reports indicate Amit fell gravely ill shortly after the meal and began convulsing while being rushed to a local clinic. She… pic.twitter.com/4Ei2mTYrFj — Peanut Gallery Media Network (@PGMNOfficial) February 12, 2026

Intoxicación tras la grabación del video

Un día después de la filmación, Amit comenzó a presentar síntomas graves, entre ellos convulsiones y pérdida de conocimiento. En un primer momento fue trasladada a una clínica local y posteriormente derivada a un hospital regional. Sin embargo, falleció a causa de las complicaciones asociadas a las toxinas del crustáceo ingerido. Testigos señalaron que sus labios se oscurecieron antes de su muerte.

El “cangrejo diablo” habita en arrecifes del Indopacífico y contiene toxinas que permanecen activas incluso después de ser cocinado. Según especialistas, estas sustancias pueden provocar:

Parálisis progresiva.

Insuficiencia respiratoria en pocas horas.

Expertos indicaron que no existe un antídoto específico contra estas neurotoxinasy que el tratamiento disponible se limita a cuidados de soporte en centros hospitalarios.