La influencer brasileña Maria Luiza Costa da Silva murió a los 18 años tras ser apuñalada por la expareja de su novio, Gabryel Nascimento da Silva, de 27, quien también fue agredido.

La supuesta responsable del asesinato resultó herida durante la pelea y permanece bajo custodia.

Según G1, la Policía Militar informó que la agresora huyó del lugar del crimen, pero posteriormente fue encontrada en la Unidad de Atención de Emergencias (UPA) de Curado.

Gabryel contó que estaba saliendo de un bar con Maria Luiza cuando la otra mujer se apareció con un cuchillo en la mano y, durante una discusión, empezó a apuñalar a la fallecida.

Al intentar defender a su novia, Gabryel recibió una puñalada en el muslo. La víctima fatal logró agarrar el cuhillo y apuñaló a su agresora.

Gabryel y Maria Luiza fueron a urgencias en un vehículo particular, pero ella no sobrevivió.

La policía investiga el caso como homicidio voluntario.