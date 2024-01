El mundo de las redes sociales está de luto tras el trágico fallecimiento del influencer mexicano Sebastián Bautista, quien perdió la vida en un accidente de vehículo todoterreno tipo RZR. La noticia fue confirmada por Diana Estrada, una amiga cercana y colega de Bautista, a través de su cuenta de Instagram.

Sebastián Bautista, un tiktoker de 23 años, era conocido por su enérgica presencia en plataformas como TikTok e Instagram. Su contenido, que abarcaba desde retos virales hasta momentos personales con seres queridos, había capturado la atención de una audiencia masiva.

Originario de Tijuana, Baja California, había alcanzado más de 60 mil seguidores en Instagram y 100 mil en TikTok, consolidándose como una de las figuras emergentes más prometedoras de México.

Una de las pasiones más conocidas de Bautista era su amor por la velocidad y los vehículos todoterreno. Según Diana Estrada, el influencer falleció en un accidente mientras manejaba un RZR, un vehículo diseñado para deportes extremos y terrenos difíciles.

En sus redes sociales, el creador de contenido a menudo compartía sus aventuras y expediciones en estos vehículos, mostrando su habilidad y entusiasmo por la conducción extrema.

El RZR XP, el modelo de vehículo en el que Bautista sufrió el accidente, es conocido por ser ligero y todoterreno. Estos vehículos, diseñados para terrenos difíciles y actividades recreativas, se caracterizan por su combinación de moto y auto, con un bastidor de tubo y una suspensión.

La comunidad en línea y los seguidores de Sebastián Bautista han expresado su conmoción y dolor por la repentina pérdida. Diana Estrada, en su publicación, pidió respeto y discreción ante la circulación de imágenes y rumores sobre el accidente.

Además, la influencer instó a sus seguidores a no hacer especulaciones ni difundir información falsa sobre las circunstancias de la muerte de su amigo y colega.

“Chiquis, no sé qué voy a hacer sin ti. Tú sabes cuánto te amaba, me dejaste una herida muy profunda, solo le pido a Dios que me de fuerza para asimilar todo esto, porque la verdad me duele muchísimo. No tengo palabras”, escribió vía Instagram.

Bautista se destacó por su carisma y su habilidad para conectar con su audiencia. Era frecuente verlo participar en diversos retos y tags virales, así como en eventos importantes como los MTV Miaw. Su contenido variaba desde la documentación de sus viajes y estilo de vida hasta momentos íntimos con sus seres queridos, alcanzando en ocasiones hasta un millón de vistas por video.

La familia de Sebastián Bautista y su amplia red de amigos y seguidores han recibido muestras de apoyo y solidaridad. Su hermano, Miguel Ángel Bautista García, agradeció a través de un comunicado el cariño y las condolencias recibidas por parte de la comunidad en línea.