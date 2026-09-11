Chen Ziyi, conocida en redes sociales como Yingying o Ganfan Ying, falleció el pasado 17 de agosto a los 24 años. La joven había ganado más de 1.2 millones de seguidores en Kuaishou, donde compartía videos y transmisiones en vivo centrados en el consumo de grandes cantidades de comida. Su familia confirmó la noticia hasta el 4 de septiembre.

Originaria de Liaocheng, China, Chen Ziyi había construido una importante audiencia alrededor del mukbang, un formato de contenido en el que los creadores se graban o transmiten en directo mientras comen grandes cantidades de alimentos.

Con el crecimiento de su popularidad, los retos relacionados con la comida se volvieron cada vez más extremos. Durante algunas transmisiones, la influencer llegó a consumir entre 60 y 70 huevos conservados, en sesiones que también utilizaba para promocionar productos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, pocos días antes de su fallecimiento, Yingying había mostrado públicamente que atravesaba problemas de salud.

El 14 de agosto, apenas tres días antes de su muerte, publicó un video desde un hospital en el que explicó que había sufrido hipopotasemia, una alteración caracterizada por niveles anormalmente bajos de potasio en la sangre. Según los reportes, sus niveles habían descendido hasta 2.3 mmol/L, por lo que necesitó atención médica.

En aquella publicación, la joven también habló sobre las consecuencias que su actividad en redes sociales estaba teniendo en su organismo. Reconoció que los horarios irregulares, las noches sin dormir y el consumo constante de alimentos habían comenzado a afectar su salud.

“Aunque ganar dinero es importante, la salud siempre debe ser la máxima prioridad”, señaló en uno de sus mensajes a sus seguidores.

Los riesgos detrás de los retos extremos de comida

La muerte de Chen Ziyi volvió a poner bajo la lupa los riesgos asociados con los contenidos de mukbang, particularmente cuando las transmisiones dejan de centrarse en la comida como entretenimiento y pasan a involucrar cantidades extremas de alimentos.

Algunos reportes han relacionado el fallecimiento con una falla multiorgánica severa y una posible distensión extrema del estómago. También se han mencionado episodios de vómitos y el uso de laxantes como prácticas destinadas a compensar el consumo excesivo de comida.

No obstante, la causa médica definitiva de la muerte no ha sido divulgada públicamente de manera concluyente, por lo que las versiones que atribuyen directamente el fallecimiento a una determinada complicación deben tomarse con cautela.

PUBLICIDAD

Los padres de la influencer confirmaron que Chen Ziyi murió el 17 de agosto. Algunos medios señalaron que habría sufrido un paro cardiaco después de sus recientes problemas de salud, aunque tampoco existe, hasta ahora, una explicación médica pública y definitiva que permita establecer con certeza qué desencadenó su muerte.

Una advertencia sobre el contenido extremo en redes

El caso de Yingying también reabre el debate sobre los límites a los que pueden llegar algunos creadores para conseguir audiencia, seguidores y ganancias.

Los retos extremos pueden generar millones de visualizaciones y convertir prácticas potencialmente perjudiciales en espectáculos para las redes sociales. En este contexto, el caso de Chen Ziyi pone nuevamente sobre la mesa los riesgos de convertir el consumo excesivo de alimentos en una forma de entretenimiento.

Su fallecimiento ha generado preocupación entre sus seguidores y renovado la discusión sobre el costo físico que pueden tener los contenidos diseñados para superar constantemente los límites con tal de atraer la atención de la audiencia.