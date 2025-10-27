El influencer brasileño Gefferson Willian dos Santos, popular en redes sociales bajo el nombre de“Rey de Fuá”, fue asesinado la noche del domingo 26 de octubre frente a su vivienda en el barrio Sol Nascente, en la ciudad de Brejo Santo, interior del estado de Ceará, Brasil.

El crimen ocurrió cuando la víctima llegaba en su automóvil por la calle Aristides Nezinho y fue interceptada por un individuo armado que viajaba en motocicleta.

Según testigos, el atacante abrió fuego a través de la ventanilla del conductor, ocasionando que el influencer intentara huir por la puerta del copiloto, pero recibió más disparos hasta quedar tendido sin vida en el lugar.

PUBLICIDAD

El Departamento de Seguridad Pública de Ceará confirmó que el joven recibió al menos 17 disparos. Además, las autoridades informaron que Gefferson Willian tenía antecedentes penales y enfrentaba seis condenas por difamación, así como procesos judiciales por amenazas, injurias y calumnias.

La Comisaría Regional de Brejo Santo está a cargo de las investigaciones para identificar al responsable y determinar los motivos del ataque.

Antecedentes de conflictos y denuncias previas

El perfil público de “Rey de Fuá” se caracterizaba por difundir comentarios polémicos y críticas dirigidas a figuras políticas, empresarios y personalidades locales. En su cuenta de Instagram, donde reunía 16 mil seguidores, el creador de contenido publicaba videos y transmisiones en vivo centradas en chismes y denuncias locales. Su estilo directo y confrontativo generó tanto apoyo como rechazo entre los habitantes de Brejo Santo y municipios vecinos.

En enero de este mismo año, Gefferson Willian había denunciado en sus redes sociales que su casa y su automóvil fueron blanco de 30 disparos. En esa ocasión, publicó imágenes del vehículo dañado y señaló que el ataque estaba relacionado con sus publicaciones en línea. “Rey de Fuá” aseguró entonces que no se dejaría intimidar y continuaría exponiendo lo que consideraba injusticias locales.

Las autoridades no han confirmado si existe conexión entre el atentado anterior y su asesinato, aunque las líneas de investigación apuntan a posibles represalias derivadas de sus actividades en redes sociales.