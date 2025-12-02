La creadora de contenidos Juliana Oliveira, conocida como Juju do Pix, se sometió recientemente a una cirugía para intentar revertir el severo daño facial que le dejó una intervención clandestina practicada en 2017.

En aquel año, buscando rasgos más femeninos, le inyectaron 17 jeringas de aceite mineral en el rostro. La sustancia le provocó una inflamación masiva y deformaciones progresivas que se hicieron virales con el tiempo.

El caso de Oliveira, originaria de Passo Fundo (Rio Grande do Sul), ganó amplia atención en redes por la gravedad de las secuelas que dejó la mala praxis estética.

La primera cirugía de corrección se realizó sin costo en el Hospital de Indianápolis, en São Paulo. El equipo estuvo liderado por el médico Thiago Marra, quien optó por un abordaje conservador para minimizar riesgos.

PUBLICIDAD

Según el especialista, el tejido facial estaba “rígido y endurecido” y completamente impregnado de aceite mineral, además de cursar un proceso inflamatorio muy grande con fibrosis.

El objetivo inmediato de esta etapa fue recuperar simetría en las mejillas y retirar parte del tejido inflamado en la zona submental, que incluso dificultaba la apertura adecuada de la boca. Los temores de rechazo del tejido y apertura de suturas no se materializaron y la intervención fue considerada exitosa.

El procedimiento se asumió de manera pro bono por la relevancia del caso y por los años de burlas que la “influencer” había recibido en redes debido a su apariencia tras la intervención clandestina.

Cuando el tejido esté más recuperado, está prevista una segunda operación para retirar remanentes de aceite y seguir corrigiendo las deformaciones.

Desde su casa, Oliveira ha dicho que la recuperación transcurre con calma. Sabe que el proceso será largo por la complejidad de retirar el material del rostro, pero asegura que mantendrá la paciencia y la expectativa de que “todo saldrá bien”.