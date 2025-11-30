La desaparición y posterior muerte de la influencer y modelo austriaca Stefanie Pieper, de 31 años, mantiene al país sumido en consternación.

La joven, muy activa en redes sociales y conocida por sus colaboraciones con marcas europeas, fue reportada como desaparecida el 24 de noviembre tras no regresar a sus compromisos profesionales.

Pieper fue vista por última vez en su apartamento luego de asistir a una fiesta navideña con colegas y amigos. Horas más tarde, su perro fue encontrado solo dentro de la vivienda, un detalle que levantó de inmediato sospechas entre sus allegados.

Al día siguiente, la modelo no se presentó a una sesión de fotos previamente acordada. Sus amigos, preocupados por su inusual ausencia, alertaron a la policía, lo que dio inicio a una intensa operación de búsqueda.

Las autoridades pronto centraron la investigación en el exnovio de Pieper, también de 31 años, luego de que surgieran indicios que apuntaban a él como el principal sospechoso. Su comportamiento y movimientos recientes hicieron que la búsqueda se extendiera fuera de las fronteras austríacas.

El hombre fue detenido en Eslovenia, después de que las autoridades encontraran su vehículo incendiado cerca de un casino. Los registros fronterizos revelaron múltiples cruces entre Austria y Eslovenia en días previos, lo cual reforzó la hipótesis de su posible participación en la desaparición.

Tras ser extraditado a Austria, el sospechoso confesó haber estrangulado a Stefanie Pieper y condujo a los investigadores hasta una zona boscosa donde presuntamente había ocultado el cuerpo. Además, su hermano y su padrastro fueron arrestados por presunta colaboración en el encubrimiento o interferencia en la investigación.

El hallazgo del cuerpo cerró una búsqueda que había mantenido a Austria en vilo durante días. La brutalidad del crimen y los detalles revelados por la policía han generado una profunda indignación pública, además de reabrir el debate sobre la violencia de género y la eficacia de los protocolos de búsqueda en casos de desaparición de mujeres.

Stefanie Pieper, de 31 años, era considerada una figura ascendente en el mundo digital. Sus amigos la describen como una mujer disciplinada, entusiasta y dedicada a su carrera.

Su muerte deja un vacío en su comunidad y en la industria del modelaje europeo, y ha encendido nuevamente las alarmas sobre la urgencia de reforzar la protección y respuesta ante casos de violencia contra mujeres.