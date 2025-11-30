La polémica que rodea a William Levy tomó un nuevo giro este fin de semana luego de que se hiciera público el vídeo de su arresto ocurrido en abril pasado.

Las imágenes, difundidas por la periodista Mandy Fridmann en sus redes sociales, muestran el instante en que el actor, visiblemente confundido y sorprendido, es esposado por agentes policiales afuera del restaurante Baires Grill, en Florida.

En el vídeo se escucha a Levy repetir varias veces “¿En serio?” mientras los oficiales le explican que está siendo detenido por negarse a abandonar el restaurante pese a múltiples advertencias del personal y de los propios agentes.

Según documentos obtenidos por People en Español en abril, la policía acudió al establecimiento luego de que empleados reportaran un altercado. El informe detalla que el actor estaba “altamente ebrio” cuando los agentes llegaron y que protagonizaba un disturbio dentro del local.

Los oficiales le habrían ordenado varias veces que saliera del restaurante, pero Levy se negó, lo que llevó a su arresto por presunto allanamiento de propiedad privada y alteración del orden público.

El incidente habría comenzado cuando Levy se quejó del monto de la cuenta que recibió. Testigos indicaron que durante la discusión el actor empujó a un hombre que intentó intervenir. Más tarde, al regresar porque olvidó su teléfono celular, nuevamente se llamó a la policía debido al comportamiento alterado del actor.

Tras el arresto, William Levy fue trasladado a la cárcel del condado de Broward, donde pasó la noche antes de ser liberado tras pagar una fianza al día siguiente.

La publicación del vídeo por parte de Fridmann ha vuelto a poner el caso en el centro de la conversación pública, pues muestra por primera vez el momento exacto del arresto y revive las preguntas sobre lo ocurrido aquella noche en el restaurante de Florida.

El equipo del actor no ha emitido declaraciones luego de la divulgación del video.