La influencer costarricense Gabriela de los Ángeles Sanarrusia Chavarría, de 28 años, y su novio, Jorge Isaac Agüero, de 30, fueron asesinados a tiros la madrugada del 4 de julio cuando varios hombres armados irrumpieron en su vivienda, ubicada en el distrito de La Cruz, en el norte de Costa Rica, informaron las autoridades locales.

De acuerdo con el diario costarricense La Nación, citado por People, los atacantes ingresaron a la residencia mientras la pareja dormía y abrieron fuego en múltiples ocasiones. Ambos fueron declarados muertos en el lugar por los equipos de emergencia.

Sanarrusia era una conocida creadora de contenido en redes sociales, donde acumulaba más de 100,000 seguidores entre Instagram y TikTok. En sus publicaciones compartía contenido sobre estilo de vida, viajes y momentos junto a su hija de 9 años.

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Tras el ataque, los sospechosos huyeron del lugar y, según reportó La Nación, posteriormente incendiaron un vehículo blanco que presuntamente utilizaron para escapar. Las autoridades investigan si el doble homicidio estuvo motivado por un ajuste de cuentas, aunque recalcaron que el móvil aún no ha sido determinado oficialmente.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) procesaron la escena del crimen, recuperaron evidencia balística y trasladaron los cuerpos para la autopsia correspondiente mientras continúa la investigación. Hasta el momento no se han reportado arrestos.

La última publicación de la influencer en redes sociales fue compartida apenas un día antes del ataque. En ella aparecía junto a su hija en un video grabado en 2020, acompañado del mensaje: “¿Cuándo creciste tanto, mi bebé?”. Tras conocerse la noticia de su muerte, decenas de seguidores inundaron la publicación con mensajes de condolencias y apoyo para su familia.

Según medios locales, Sanarrusia había sobrevivido a dos ataques armados anteriores. En uno de ellos, ocurrido en mayo de este año, viajaba en un vehículo junto a Agüero y otra persona cuando fueron emboscados por hombres armados. La pareja sobrevivió, pero el tercer ocupante murió en el lugar. Las autoridades investigan si esos hechos guardan relación con el crimen más reciente.